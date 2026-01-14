Nezir capirà che Suat ha usato il suo nome per imbrogliare Sarp nella puntata de La forza di una donna di martedì 20 gennaio e andrà via dalla festa.

Le anticipazioni tv rivelano che Sarp dirà a Nezir di essere rimasto povero perché lui gli ha chiesto di lasciare tutto a Suat. L'uomo, totalmente estraneo ai fatti, capirà di essere stato usato come pedina dal padre di Piril e andrà via dalla festa.

Proseguono le sorprese alla festa de La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp arriverà alla festa di Doruk e troverà un clima di ostilità attorno a lui.

Bahar sarà furiosa dopo aver visto le foto di Sarp con Sirin in intimità e non accoglierà affatto bene suo marito. Solo Doruk e Nisan andranno incontro al loro papà, ignari di tutto e felici di averlo accanto a loro. Sarp troverà tra gli invitati anche Nezir che, comodamente seduto al suo posto, non risparmierà il suo sarcasmo. "Sei davvero avaro", gli dirà, "Con tutti i tuoi soldi ha preparato una festa modesta per tuo figlio". Sarp non capirà il motivo della frase di Nezir e penserà che si stia prendendo gioco di lui. L'uomo risponderà a tono a Nezir, dicendogli che la sua battuta non ha senso visto che è stato lui a renderlo povero. Nezir non capirà e chiederà a Sarp di spiegarsi meglio. "Sei stato tu ad impormi di dare tutto quello che avevo a Suat", dirà Sarp a Korkmaz che cadrà dalle nuvole.

Nezir capirà il gioco di Suat e andrà via dalla festa

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 21 gennaio, Nezir non potrà continuare la conversazione con Sarp perché arriverà Doruk, ma capirà perfettamente di essere stato tirato in ballo in una situazione a lui estranea. Korkmaz capirà che Suat ha imbrogliato Sarp usando il suo nome e non avrà nessuna intenzione di stare a guardare. Nezir si alzerà dal suo posto per andare via e saluterà Doruk con un grande abbraccio. L'uomo spiegherà al bambino che dovrà andare via per un lavoro, ma quando vedrà che lui cambierà umore gli dirà una frase che gli farà tornare il sorriso. "La tua felicità è più importante", dirà Nezir, quindi se vuoi resterò con te".

A Doruk basterà anche solo il pensiero, tanto che inviterà Nezir ad occuparsi dei suoi affari chiedendogli solo la promessa di rivederlo. L'affetto tra l'uomo e il bambino sarà evidente anche agli occhi di Sarp che sarà stupito dalla tenerezza di Nezir verso suo figlio.