Doruk spiazzerà Sarp con il suo desiderio nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 21 gennaio: "Voglio Arif come padrino", dirà a suo padre che non potrà negargli questa felicità.

Le anticipazioni tv rivelano che Arif sarà chiamato a stare accanto a Doruk nel momento più importante della festa. Sarp assisterà a tutto rassegnato, ma almeno apparentemente tornerà l'armonia in famiglia.

Doruk saluterà Nezir ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Nezir saluterà Doruk e andrà via dalla sua festa, ma prima gli procurerà un nuovo circoncisore.

Nella puntata precedente, infatti, Sirin è caduta sul circoncisore di Doruk rompendogli un braccio e il bambino vedrà sfumare la sua cerimonia. A risolvere il problema penserà Nezir che chiamerà subito un sostituto e saluterà con affetto il festeggiato prima di lasciarlo. Anche se molti invitati saranno andati via, la festa di Doruk proseguirà anche perché il nuovo circoncisore arriverà nel giro di pochi minuti. Nisan e Bahar rassicureranno Doruk dicendogli che non sentirà dolore e Hatice lo vestirà per la cerimonia. Doruk confiderà a sua nonna che vorrebbe Arif come padrino, ma Hatice gli dirà che non è possibile.

La circoncisione di Doruk riporterà un'apparente armonia

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 21 gennaio, Doruk parlerà con i suoi genitori e dirà loro che è triste perché la nonna non vuole il padrino che ha scelto.

Sarp si avvicinerà al bambino e gli chiederà cosa succede e Doruk non esiterà ad esprimere direttamente a lui il suo desiderio. "Voglio Arif come padrino", dirà il bambino a suo padre che resterà spiazzato. Per Sarp sarà un duro colpo ma si renderà conto che non potrà negare a suo figlio la felicità nel giorno della sua festa. Bahar andrà subito da Arif a dirgli che Doruk ha scelto lui e l'uomo non si tirerà indietro. Arif andrà in cameretta e starà accanto a Doruk durante la circoncisione. Tutta la famiglia sarà pronta ad applaudire e, almeno per pochi minuti, regnerà la serenità dopo tanta confusione. Doruk riceverà gli auguri da tutti i suoi cari e il suo grande sorriso concluderà al meglio una giornata carica di tensione e brutte sorprese.