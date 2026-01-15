L'ultimo abbraccio tra Nezir e Doruk farà commuovere nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 21 gennaio: "Ti amo tantissimo", dirà Korkmaz al bambino.

Le anticipazioni tv raccontano che Nezir saluterà Doruk con un dolce abbraccio prima di lasciare la sua festa. Nessuno dei due saprà che quella è l'ultima volta che si vedranno.

Il tenero saluto dei due amici a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna spiegano che Sirin romperà un braccio al circoncisore per scappare da Sarp. La festa del piccolo Doruk sembrerà ormai distrutta, ma Nezir prenderà in mano la situazione.

Korkmaz assicurerà al suo piccolo amico che la circoncisione si farà e si impegnerà a contattare subito un altro medico in grado di svolgere l'operazione. Bahar osserverà la cura con cui Nezir di occuperà di Doruk e non riuscirà a riconoscere in lui l'uomo spietato che teneva prigioniero Sarp alla villa. Il bambino sarà molto felice e ringrazierà Nezir che gli ripeterà che per vederlo sorridere farebbe qualsiasi cosa. Risolto questo problema, Korkmaz si congederà da Doruk, dicendogli che ha un lavoro molto importante da sbrigare. Il bambino sembrerà molto dispiaciuto e Nezir gli dirà una frase che colpirà molto Bahar: "Niente vale più della tua felicità, posso restare". Doruk, però, dirà al suo amico che può andare, purché gli prometta che andrà a trovarlo a scuola.

Nezir abbraccerà con molto affetto Doruk: "Ti amo tantissimo", dirà al bambino che ricambierà. Questo sarà l'ultimo abbraccio tra Nezir e Doruk, perché di lì a poco l'uomo morirà, anche se nessuno dei due lo saprà.

Perché Nezir e Doruk non si rivedranno mai più?

Nelle scorse puntate de La forza di una donna, Nezir ha scoperto che Suat ha usato il suo nome per ingannare Sarp. Korkmaz ha capito che il padre di Piril ha prosciugato il conto di suo genero dicendogli che glielo aveva chiesto lui. Nezir non ha potuto ignorare un fatto così grave, soprattutto perché mette a rischio il futuro di Doruk e di sua sorella. Dopo l'abbraccio a Doruk, Nezir andrà alla villa e chiamerà Suat e Munir per un regolamento di conti.

Il padre di Piril sarà ucciso immediatamente e dopo di lui perderà la vita anche Nezir. Ad eliminarlo sarà Azmi che pur di non fare del male a suo fratello preferirà puntare l'arma contro il suo capo.