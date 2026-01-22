Bahar pensando ad Arif nel suo monologo della puntata de La forza di una donna di lunedì 26 gennaio dirà: "Non pensavo che avrei amato un altro dopo Sarp, ma mi sbagliavo".

Le anticipazioni tv rivelano che ci sarà un salto nel futuro e ci sarà Bahar, ormai famosa, che racconterà al pubblico la storia e gli amori della sua complicata e dolorosa vita.

L'incidente che stravolgerà La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che ci sarà un grande cambiamento nella vita dei protagonisti. Tutto partirà da un camion che travolgerà l'auto di Arif e l'incidente coinvolgerà anche Bahar, Sarp e Hatice.

I quattro protagonisti finiranno in ospedale in gravi condizioni, ma tutto questo sarà raccontato da Bahar che, dopo essere diventata famosa grazie alla sua storia, ripercorrerà davanti al pubblico di un teatro i momenti più importanti della sua vita. La puntata si aprirà con un monologo di Bahar su un palco che ricorderà il suo passato. Bahar inizierà dai suoi figli, Nisan e Doruk e li descriverà come bambini adorabili e speciali per poi passare alla sua infanzia. "Avevo 12 anni quando mio padre ha lasciato me e mia madre", spiegherà Bahar al pubblico, "Ero molto arrabbiata con lui". Bahar parlerà del suicidio di suo padre quando la sua amante lo ha lasciato e ricorderà con affetto l'arrivo di Enver nella sua vita.

Spiegherà che l'uomo che ha colmato quel vuoto che si portava dentro da anni.

Sarp e Arif nel cuore di Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 26 gennaio ci sarà un salto nel futuro. Bahar, ormai diventata popolare, ricorderà la sua vita e anche il suo amore per Sarp. "Mi sono innamorata di lui subito", dirà con un sorriso, "Ci siamo sposati ed eravamo molto felici". Bahar preciserà che un giorno tutto si è rotto e lei non lo avrebbe mai creduto possibile. "Sarp è deceduto a causa di un grave incidente", spiegherà, "E se qualcuno mi avesse detto che avrei amato un altro non ci avrei creduto". Ricordando Arif, Bahar dirà: "Non pensavo che avrei amato un altro uomo dopo Sarp ma mi sbagliavo". Durante la narrazione andranno in onda le immagini dell'incidente e le manovre di rianimazione dei medici per Hatice e Bahar.