Enver avrà un malore quando apprenderà che Hatice ha avuto un incidente nelle puntate de La forza di una donna di martedì 27 e mercoledì 28 gennaio.

Le anticipazioni tv rivelano che Jale preferirà sedare Enver temendo un altro infarto. Nel frattempo, Sirin riceverà la notizia dell'incidente e andrà in panico, ma la sua unica preoccupazione sarà per Hatice.

La minaccia di Sirin a Piril ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che l'auto di Arif sarà travolta da un camion. In macchina con lui ci saranno anche Bahar, Hatice e Sarp che finiranno in gravi condizioni in ospedale.

Appena i pazienti saranno ricoverati, il personale avviserà subito la famiglia e sarà Enver a prendere la telefonata. Il sarto apprenderà che Hatice e Bahar hanno avuto un grave incidente e inizierà ad agitarsi. Una volta terminata la comunicazione, Enver non reggerà e cadrà privo di forze. Sirin non si troverà con lui perché in quel momento, ignara di tutto, si recherà da Piril per aggredirla. A lei, Sirin dirà che sposerà Suat per vendicarsi e solo quando andrà via dalla villa riceverà la telefonata dall'ospedale. La ragazza andrà in panico e prenderà un taxi per precipitarsi da Hatice: la salute di sua madre sarà la sua unica preoccupazione. Enver, invece, riuscirà a rialzarsi a fatica, prenderà una compressa e si trascinerà a fatica fino alla strada.

L'uomo, scalzo e in difficoltà, si accascerà nei pressi di un taxi e sarà aiutato dal tassista.

Enver sedato in ospedale e la preoccupazione di Jale

Nelle puntate de La forza di una donna di martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, il tassista caricherà Enver in macchina e lo porterà in ospedale. L'uomo continuerà a chiedere di Hatice, ma il forte stato di agitazione in cui si troverà costringerà i medici a sedarlo. Jale, conoscendo i problemi cardiaci di Enver, sarà molto preoccupata della sua reazione se dovesse conoscere la reale gravità della situazione di Hatice. La dottoressa confiderà ad Arif di aver detto a Enver che sua moglie è solo ferita e adesso si trova sotto osservazione. Quando Jale tornerà da Enver, lui le chiederà di chiamare Bahar e non dire niente ai suoi bambini.