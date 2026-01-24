Sirin si divertirà a spaventare Doruk nella puntata de La forza di una donna di giovedì 29 gennaio: "Qui ci sono i fantasmi", gli dirà "Io non posso proteggerti".

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin resterà da sola con Doruk e Nisan mentre Bahar sarà in ospedale. La zia, però, non si dimostrerà affatto adatta a prendersi cura dei nipoti.

Paura per Hatice a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che l'incidente di Hatice sconvolgerà profondamente Sirin. Appena riceverà la brutta notizia, la ragazza correrà in ospedale per sapere come sta sua madre.

Quando vedrà Arif, Sirin lo farà cadere dalla sedia a rotelle e lo accuserà di essere il colpevole dell'incidente visto che era lui alla guida dell'auto. A calmare le acque ci penserà Jale che chiederà a Sirin di tornare a casa e occuparsi di Doruk e Nisan. La dottoressa spaventerà la ragazza dicendole che Enver potrebbe avere un altro infarto a causa della sua irruenza. Sirin temerà per la salute di suo padre e seguirà il consiglio di Jale, ma per lei non sarà affatto facile tenere a freno la rabbia. La ragazza, infatti, una volta rimasta da sola in casa con i bambini, telefonerà a Enver e siccome lui starà dormendo risponderà Arif. Nel sentire la voce del barista, Sirin perderà la pazienza: "Se succede qualcosa a mia madre ti ucciderò con le mie mani", minaccerà urlando.

Sirin da sola con Doruk e Nisan in assenza di Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 29 gennaio, Sirin scoppierà a piangere ascoltando Nisan e Doruk cantare una canzone nella loro stanza. La ragazza si sdraierà sul pavimento e si addormenterà così. Quando il piccolo Doruk si alzerà per andare a vedere se Ceyda sia tornata, sua zia si sveglierà e gli dirà che se vuole scappare lei non lo fermerà. Vedendo che il bambino non ha nessuna intenzione di andare via, Sirin si divertirà a spaventarlo: "Qui ci sono i fantasmi di notte", gli dirà, "E io non posso proteggerti perché ho paura di loro". Doruk crederà ciecamente alle parole della zia che aggiungerà che i fantasmi mangiano le persone. Nisan farà trasalire Sirin arrivando all'improvviso alle sue spalle e rassicurerà suo fratello sul fatto che i fantasmi non esistono.