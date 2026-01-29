Negli episodi della terza e ultima stagione della soap turca La forza di una donna, Ceyda tenterà di commettere un furto a casa di Fazilet, per non essere più ricattata da Cem. A coglierla in flagrante sarà Raif, il figlio invalido della signora.

Bersan, Ceyda e Bahar cominciano a lavorare insieme

Ben presto, si assisterà al ritorno di Bersan, l’ex fidanzata di Arif. La donna convincerà Ceyda a lavorare insieme a lei per Cem, il proprietario di una concessionaria d’automobili. Dopo aver appreso di dover preparare delle pietanze da consegnare ai clienti di Cem, Ceyda riuscirà a coinvolgere anche Bahar, promettendole di darle metà del suo stipendio.

Durante una consegna, la polizia irromperà in un appartamento, ma per fortuna Bahar e Ceyda si rifugeranno da un’anziana. Dopo essersi spaventate, Bahar, Ceyda e Bersan se ne andranno via, e si dimenticheranno le pentole di Cem, che non avrebbero mai dovuto usare per riscaldare il cibo.

Bahar, Ceyda e Bersan vengono ricattate da Cem

Il giorno seguente, Cem costringerà Bahar, Ceyda e Bersan a dargli 400.000 lire turche entro un mese. Per saldare il grosso debito, Ceyda penserà di rubare dei gioielli a casa della sua datrice di lavoro Fazilet, nonostante l’opposizione di Bahar.

Purtroppo, Ceyda verrà sorpresa intenta a rubare da Raif, il figlio invalido di Fazilet. Invece di licenziare Ceyda, il ragazzo le chiederà delle spiegazioni.

Appena quest’ultima si sfogherà con lui, dicendogli di essere ricattata da Cem, Raif la sorprenderà regalandole i gioielli, per consentirle di procurarsi il denaro necessario, all’insaputa della madre Fazilet.

Riepilogo: Ceyda è stata disperata per la sparizione del figlio Arda

Di recente, Ceyda ha preso un doppio spavento, per essere stata messa al corrente della sparizione improvvisa del figlio Arda, proprio quando la sua amica Bahar è finita in ospedale a causa di uno svenimento. In preda alla disperazione, Ceyda ha lasciato Nisan e Doruk a un vicino di casa, per precipitarsi alla stazione di servizio in cui è scomparso suo figlio. In realtà, Arda si era nascosto nel retro del camion di un trasportatore, ed è stato ritrovato sano e salvo, dopo aver fatto temere il peggio ai genitori Emre e Ceyda.