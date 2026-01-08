Nelle puntate della terza stagione della soap turca La forza di una donna, Sirin Sarikadi (Seray Kaya) chiederà perdono a Bahar (Özge Özpirinççi), mentre loro madre Hatice Sarikadi (Bennu Yıldırımlar) lotterà tra la vita e la morte per essere rimasta vittima di un terribile incidente stradale. Sirin ammetterà alla sorellastra gli sbagli fatti a causa della gelosia nei suoi confronti e per non essere stata ricambiata da Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk), dicendole: “Tu sei l’unica che lui ha amato e questo mi faceva impazzire”.

L’automobile di Arif viene travolta da un camion

Un malore improvviso di Bahar, farà preoccupare parecchio la madre Hatice e Arif. Quest’ultimo deciderà di portare la donna in ospedale con la sua automobile, venendo accompagnato da Hatice e Sarp. Durante il tragitto, la vettura di Arif finirà fuori strada a causa di uno scontro con un’altra macchina, dopodiché verrà travolta da un camion.

A seguito dell’arrivo d’urgenza in ospedale, Arif riporterà qualche lieve ferita e verrà considerato il responsabile dell’incidente per aver attraversato la strada con il semaforo rosso.

Sirin dice a Bahar di aver sempre mentito sulla sua relazione con Sarp, Hatice muore

Anche le condizioni di Bahar non saranno critiche, ma la dottoressa Jale preferirà ricoverarla lo stesso.

Hatice invece, finirà in terapia intensiva alla stessa maniera di Sarp, ma dopo aver affrontato un intervento avrà un arresto cardiaco. Poco prima, convinta di non farcela, Hatice chiederà al marito Enver di prendersi cura di loro figlia Sirin. A proposito di quest’ultima, verrà travolta dai sensi di colpa, appena vedrà la dottoressa Jale precipitarsi di corsa nella stanza della madre Hatice. Dalle anticipazioni, si evince che Sirin rivelerà alla sorellastra Bahar di aver sempre mentito sulla relazione inesistente con Sarp, nella speranza che loro madre Hatice possa salvarsi.

Spazio anche a Arif, che si sentirà in colpa, per aver messo in pericolo la vita di Hatice, ma a rassicurarlo ci penserà Bahar.

In seguito, la situazione precipiterà, quando la dottoressa Jale annuncerà il decesso di Hatice. Infine, Enver cercherà di farsi forza, provando a confortare Bahar e Sirin.

Riepilogo: Sirin ha accusato Sarp di averla molestata

Di recente, oltre alla madre Hatice, Sirin è riuscita a manipolare anche Emre, fingendosi una vittima. La giovane si è inventata di essere stata molestata dal cognato Sarp in passato. In realtà, nei mesi scorsi, i telespettatori tramite dei flashback, hanno avuto modo di scoprire che era stata Sirin a tentare di sedurre Sarp, nonostante fosse sposato con la sua sorellastra Bahar.