Arda si addormenterà in un campo di girasoli e rischierà la vita nella puntata de La forza di una donna di sabato 31 gennaio.

Le anticipazioni tv rivelano che una trebbiatrice si avvicinerà pericolosamente al bambino, ma per fortuna si fermerà in tempo. L'operaio avvertirà la polizia e Ceyda potrà finalmente riabbracciare il suo bambino dopo ore di angoscia.

La fuga di Arda e la disperazione di Ceyda

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che mentre Bahar, Hatice, Sarp e Arif saranno in ospedale, Ceyda vivrà una brutta avventura. La donna, infatti, riceverà la telefonata di Emre che le dirà che Arda è scomparso.

Ceyda si precipiterà in taxi dal suo ex e sarà a dir poco disperata all'idea di aver perso suo figlio. La polizia si metterà subito in moto, ma il bambino sembrerà sparito nel nulla. In realtà, Arda si allontanerà sempre di più perché salirà sul retro di un camion e l'autista si accorgerà di lui solo a fine corsa. Il camionista vedrà il bambino ma non potrà chiamare la polizia perché la merce che trasportava era illegale. L'uomo, quindi, penserà di accompagnare Arda in un campo e invitarlo a raggiungere il centro abitato da lì. Il bambino avrà molta difficoltà a comunicare e questo renderà tutto molto più difficile. Arda inizierà a camminare, ma quando si farà sera si addormenterà in un campo di girasoli.

Grave pericolo per Arda a La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 31 gennaio, Ceyda ed Emre si metteranno alla ricerca del loro bambino. La donna sarà molto agitata, soprattutto quando arriverà sua madre accusandola di non aver saputo badare a suo figlio. Ceyda inizierà a temere che Arda sia stato rapito mentre il bambino trascorrerà la notte nel campo. L'indomani, all'alba, una trebbiatrice inizierà il suo lavoro e si avvicinerà sempre più pericolosamente al bambino, ancora addormentato. Fortunatamente l'operaio si accorgerà in tempo della presenza di Arda e si fermerà subito. La polizia e Ceyda arriveranno immediatamente sul posto e la donna potrà finalmente riabbracciare il suo bambino. Sarà un momento molto emozionante che scioglierà il cuore anche alla madre di Ceyda.