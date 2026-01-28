Kismet metterà in guardia Arif nella puntata de La forza di una donna di sabato 31 gennaio: "Per un testimone sei passato con il rosso", gli dirà.

Le anticipazioni tv rivelano che Kismet assicurerà ad Arif la sua assistenza legale dopo l'incidente, ma lui si sentirà in colpa e non chiederà sconti.

L'incidente di Arif a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arif rischierà di finire nei guai a causa dell'incidente che ha coinvolto Bahar e la sua famiglia. Tutte le vittime del sinistro saranno ricoverate in ospedale e le condizioni di alcuni di loro saranno preoccupanti.

Hatice e Sarp saranno i più gravi e per loro sarà necessario intervenire chirurgicamente, ma nell'incidente sarà coinvolta anche una famosa scrittrice, la signora Fazilet. In reparto, la tensione sarà alle stelle, soprattutto per Hatice perché i medici non si pronunceranno ancora su di lei. Enver riceverà la bella notizia del risveglio di Bahar e avviserà subito Doruk e Nisan, ma la vita di sua moglie sarà ancora in grave pericolo. Arif, alla guida dell'auto quando è stata travolta da un camion, si troverà nella sua stanza in condizioni discrete. L'uomo se la caverà con qualche ferita e riceverà la visita di Kismet e Yusuf, preoccupati più per quello che potrebbe accadergli a livello giuridico.

L'avvocato chiederà a suo fratello di ricostruire la dinamica dell'incidente, ma Arif non saprà dire molto.

La preoccupazione di Kismet e Arif

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 31 gennaio, Kismet metterà alle strette Arif sull'incidente, ma lui ripeterà di non ricordare nulla. "Ricordo solo che mi hanno estratto dalle lamiere", dirà, "Ed è questo ciò che ho detto alla polizia". Kismet, però, sarà molto preoccupata: "Per un testimone sei passato con il rosso", spiegherà, "E questo potrebbe diventare un grosso problema se qualcuno dovesse non farcela". Arif non sarà affatto interessato a questi particolari: la sua preoccupazione sarà solo per la salute di Bahar e Hatice. "Se lo dice il testimone, allora sarà così", dirà seccamente Arif.

Kismet, a quel punto, assicurerà a suo fratello che si occuperà lei di tutto. L'uomo non sarà affatto sollevato da questo, perché si sentirà fortemente in colpa e non avrà nessuno problema a pagare per il suo errore.