"Scrivi di te": con queste parole Fazilet cambierà la vita di Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna, dopo il tragico incidente che costerà la vita ad Hatice.

Le anticipazioni tv rivelano che la note scrittrice Fazilet, coinvolta nell'incidente, diventerà una preziosa amica per Bahar. La donna inviterà la protagonista a raccontare la sua storia e creare così il suo successo.

Un regalo del destino per Ceyda e Bahar a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che l'incidente segnerà per sempre la vita di Bahar.

Oltre all'addio ad Hatice, infatti, la protagonista dovrà affrontare la terribile perdita di Sarp. Quest'ultimo non uscirà vivo dall'ospedale perché Sirin lo eliminerà a un passo dalla guarigione, togliendogli un farmaco molto importante. L'incidente, tuttavia, avrà anche dei risvolti molto positivi per i protagonisti. Innanzi tutto, Bahar potrà fare la conoscenza di Fazilet, una nota scrittrice turca che sarà coinvolta nel sinistro e che sarà ricoverata con lei. Fazilet sarà presente nel momento in cui Bahar perderà Sarp e condividerà con lei questa grande dolore. Il momento, così, intenso, farà nascere un legame indissolubile tra le due donne. Fazilet entrerà anche nella vita di Ceyda perché le darà un lavoro.

L'amica di Bahar inizierà a lavorare per la scrittrice occupandosi della casa ma soprattutto del suo figlio paraplegico, Raif.

Una nuova vita di successo per Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, tre mesi dopo l'incidente, Bahar e Fazilet avranno una conversazione molto proficua. Tutto avrà inizio da un'indisposizione di Ceyda che a causa della febbre non potrà andare al lavoro. Bahar si offrirà di sostituirla e quindi andrà ad aiutare Fazilet con le faccende domestiche. La scrittrice sarà molto felice di rivedere Bahar e la inviterà a sedersi con lei per un tè prima di iniziare a lavorare. Fazilet chiederà a Bahar si raccontarle la sua vita e ne sarà molto affascinata, tanto che avanzerà una proposta inaspettata.

"Scrivi di te", suggerirà Fazilet a Bahar che sarà molto titubante. La scrittrice, però, insisterà: non ho fatto altro che pensare a te in questi mesi e questo significa che sei speciale. Bahar prenderà in considerazione questa bellissima idea e alla fine riuscirà a realizzarla diventando una scrittrice di successo.