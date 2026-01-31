Berşan tornerà e metterà nei guai Ceyda e Bahar per spaccio nelle prossime puntate de La forza di una donna: la ex di Arif coinvolgerà le due amiche in un affare losco fingendo che si tratti di un lavoro onesto.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar e Ceyda lavoreranno con la cucina a domicilio, inconsapevoli di essere diventate corrieri per un malavitoso.

Il ritorno di Berşan a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar avrà dei problemi economici dopo la morte di Hatice e Sarp. Nisan e Doruk andranno in una scuola prestigiosa grazie a Nezir, ma non sarà facile per la loro mamma farli sentire all'altezza degli altri compagni.

Il ritorno di Berşan sembrerà un colpo di fortuna per Ceyda e Bahar, perché la donna avrà un lavoro da proporre a entrambe. In un primo momento, Berşan andrà da Ceyda con una macchina lussuosa e vestita con abiti firmati per mostrare che il suo tenore di vita è molto cambiato. La donna dirà a Ceyda che sta lavorando per un benefattore e il suo impiego consiste nel cucinare a casa e portare il cibo a domicilio alle persone bisognose. Berşan spiegherà che Cem, il suo capo, è una persona molto ricca e generosa e per questo ha bisogno di altri collaboratori. Ceyda si farà subito avanti, anche perché vedrà che Berşan guadagna molto bene, ma non dimenticherà Bahar. La donna proporrà a Berşan si prendere anche la sua amica perché è molto brava e affidabile.

Il doppio gioco di Berşan: Bahar e Ceyda nel mirino

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar e Ceyda inizieranno a lavorare per Cem, ma la prima ad esporsi sarà Bahar. Ceyda sarà impegnata con le faccende a casa di Fazilet e chiederà a Bahar di portare avanti il lavoro, cucinando i piatti richiesti e consegnandoli per Cem in delle apposite pentole. La madre di Doruk e Nizan si butterà a capofitto in questa nuova avventura, entusiasta di aver trovato un modo per risollevarsi. Presto, però, Bahar avrà molti dubbi e parlerà con Ceyda degli strani tipi che girano attorno a questo affare. Ceyda non darà peso alla cosa, soprattutto quando vedrà la paga, ma rischierà di finire in guai seri con la sua amica. Berşan, infatti, ha preparato una trappola per Bahar e Ceyda che non saranno altro che dei corrieri inconsapevoli. La polizia sarà sulle loro tracce.