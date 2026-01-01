Nelle puntate della soap Tvv La forza di una donna in onda dal 5 al 10 gennaio 2026 il piccolo Doruk chiederà ai genitori di poter invitare Nezir alla sua festa di circoncisione ma il padre negherà il consenso. A dare una mano al bambino sarà la zia Sirin, che riuscirà a far recapitare l'invito [VIDEO] al boss all'insaputa della sorella e del cognato.

Doruk vuole Nezir alla sua festa, Sarp e Bahar dicono no

Sarp prenderà in affitto l'appartamento che sta sopra a quello di Bahar, senza dire nulla né alla ex moglie né ad Arif. Il piccolo Doruk chiederà ai genitori di poter invitare il suo 'amico' Nezir alla festa di circoncisione e preparerà per lui un invito speciale fatto a mano.

Sarp però, dirà al bambino che Nezir non potrà essere presente. Yusuf intanto, firmerà Il contratto di affitto dando così ufficialmente in locazione l'appartamento a Sarp. Quando Arif e Bahar lo scopriranno andranno su tutte le furie. Arif in particolare, se la prenderà prima con il padre e poi con Sarp, al quale intimerà di andarsene dal palazzo. Il piccolo Doruk inviterà anche Arif alla festa di circoncisione, che si terrà a casa di Enver e Hatice proprio in quel fine settimana. Nel frattempo Yusuf scoprirà che Kismet è la sua figlia illegittima e ne rimarrà sconvolto.

Sirin recapita a Nezir l'invito di Doruk

Nonostante Sarp gli abbia detto che Nezir non potrà essere presente alla festa di circoncisione, Doruk non si sarà per vinto, visto che il boss gli aveva promesso che sarebbe stato presente.

Sarà Sirin mettersi in mezzo e a fare in modo di fare recapitare l'invito a Nezir all'insaputa di Bahar e Sarp. La figlia di Enver riuscirà a recuperare l'indirizzo dell'azienda di Korkmarz e andrà a consegnargli di persona l'invito. Quando Nezir troverà il biglietto tra la sua posta si commuoverà, visto il legame speciale che ha stretto con il piccolo Doruk. Nel frattempo la madre di Emre di presenterà alla caffetteria e licenzierà Bahar e Hatice, ritenendole complici di Ceyda. Emre invece, andrà dalla madre di Ceyda e le dirà di essere il padre biologico di Arda chiedendole poi il permesso di portare il bambino alla festa di Doruk.

Cambio programmazione dal 7 gennaio

Cambio di programmazione per La forza di una donna a partire dal prossimo 7 gennaio, quando torneranno su Canale 5 Uomini e donne e il daytime di Amici.

Il ritorno di questi programmi comporterà una riduzione dello spazio dedicato a La forza di una donna che tornerà ad andare in onda con episodi giornalieri della durata di soli 20 minuti. A partire dall'11 gennaio, verrà sospeso anche l'appuntamento della domenica, visto che su Canale 5 tornerà regolarmente in onda il pomeridiano di Amici dopo la pausa natalizia.