Le trame delle puntate de La forza di una donna in programma dal 5 al 10 gennaio in prima visione su Canale 5 rivelano che Enver apparirà preoccupato per Ceyda dopo aver scelto di tornare a lavorare nei locali notturni. Emre, invece, non vorrà prendersi le responsabilità del piccolo Arda.

Enver preoccupato per Ceyda

Ceyda scoprirà che Arif ha risarcito il negozio di abiti da sposa. La cantante riconoscente chiederà ad Emre di ripartire da zero ma lui la respingerà. Enver in ansia pregherà a Ceyda di non tornare a lavorare nei locali notturni. Il sarto deciderà di fare una proposta alla donna.

Doruk, invece, chiederà il permesso di invitare Nezir alla festa di circoncisione, lasciando spiazzati i genitori.

Sarp e Munir, intanto, incontreranno Yusuf per firmare il contratto d'affitto. L'uomo prenderà alloggio in gran segreto nell'appartamento situato sopra quello di Bahar. Cesmeli sistemerà l'immobile durante la notte per fare una sorpresa a Nisan e Doruk la mattina seguente. I bambini rimarranno elettrizzati a differenza della loro madre che rimarrà molto contrariata. Anche Ceyda e Arif scopriranno che Sarp vive nel loro stesso palazzo e non la prenderanno molto bene. Il barista correrà da suo padre Yusuf, accusandolo di aver affittato la casa al suo rivale. Arif intimidirà poi a Sarp di lasciare l'immobile ma senza riuscirci poiché il contratto sarà regolarmente stipulato davanti ad un avvocato.

Emre non vuole assumersi la responsabilità del piccolo Arda

Le anticipazioni rivelano che Emre confiderà a Bahar e Hatice di non volersi assumere le responsabilità del piccolo Arda dopo aver scoperto che è suo figlio. Allo stesso tempo, Feride farà il suo arrivo a Istanbul, dove pretenderà di licenziare Bahar e sua madre dal bar di suo figlio, ritenendole in combutta con Ceyda. Hatice cercherà di tenere Enver all'oscuro per non preoccuparlo ma Sirin non esiterà a rivelargli tutto.

Doruk, invece, inviterà Arif alla sua festa di circoncisione che sarà organizzata a casa dei nonni. Infine Yusuf scoprirà che Kismet è sua figlia. L'uomo cambierà comportamento dopo essere stato aspramente rimproverato dall'avvocatessa che lo accuserà di non essere stato un ottimo padre.

Sarp ha detto addio a Piril

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine dicembre su Canale 5, Sirin ha detto a Emre che vista la situazione sarebbe meglio interrompere la loro frequentazione. Hatice ha temuto il peggio ossia che la figlia si potesse riavvicinare a Sarp. Quest'ultimo, invece, ha deciso di lasciare definitivamente Piril e per questo ha detto addio al suo ingente patrimonio, sebbene abbia ancora la possibilità d'incontrare i suoi due gemelli.