Le trame delle puntate de La forza di una donna in programma dal 12 al 17 gennaio su Canale 5 rivelano che Ceyda affronterà Nezir quando se lo ritroverà alla festa di circoncisione del piccolo Arda. Allo stesso tempo, Emre chiederà a Gulten il permesso di portare il piccolo Arda all'evento.

Ceyda accusa Nezir di aver ucciso Yeliz

Hatice ed Enver aiuteranno Bahar (Özge Özpirinççi) nei preparativi per la festa di circoncisione del piccolo Doruk. L'evento sarà funestato dal comportamento sopra le righe di Sirin, la quale non si sentirà benvenuta in casa.

Enver apparirà stufo dell'atteggiamento della figlia e per questo la caccerà di casa. Il sarto cambierà presto idea quando Sirin proverà a togliersi la vita. L'uomo andrà incontro ad una nuova delusione da parte della figlia quando inviterà Nezir all'evento all'insaputa di tutti. Ceyda affronterà il cattivo, accusandolo di essere il responsabile della morte di Yeliz. La cantante se la prenderà poi con Sirin scoperto che ha invitato Nezir alla festa. Ceyda spingerà la giovane sopra una torta appena uscita dal forno provocandole delle ustioni al volto che richiederanno l'intervento dei dottori in ospedale. Una volta tornata a casa, Sirin avrà uno scontro con Sarp prima di venire cacciata di casa da Hatice.

Gulten accetta che Emre porti Arda alla festa di Doruk

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Emre giungerà a casa di Gulten per informarla di essere il padre del piccolo Arda.

Il giovane chiederà alla donna il permesso di portare il bambino alla festa di circoncisione di Doruk in modo che possa passare del tempo insieme a Ceyda. Gulten accetterà la richiesta di Emre nonostante un'iniziale reticenza.

Enver è apparso preoccupato per Ceyda

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda ad inizio gennaio sui teleschermi di Canale 5, Sarp Cesmeli (Feyyaz Duman) ha voluto prendere in affitto l'appartamento sopra a quello di Bahar. L'uomo ha chiesto a Munir di chiedere a Yusuf di stipulare subito un contratto. Bahar, invece, ha affrontato Sirin pregandola di non avere più segreti, approfittando della presenza dei genitori e dell'ex marito,

Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), nel frattempo, ha scoperto che Arif ha risarcito il negozio di abiti da sposa, proteggendola da una denuncia.

Enver è apparso preoccupato per la donna, non volendo che ricominci a lavorare nei locali notturni. L'uomo ha quindi fatto una proposta alla cantante. Infine Doruk ha chiesto il permesso di poter invitare Nezir alla sua festa di circoncisione, facendo rimanere stupiti i suoi genitori. Bahar e Sarp hanno respinto la richiesta del figlio.