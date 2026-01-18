Le trame delle puntate de La forza di una donna trasmesse dal 19 al 24 gennaio su Canale 5 raccontano che Bahar scoprirà che Sarp ha distrutto il gioco che Arif aveva regalato al piccolo Doruk grazie ad una rivelazione di Hatice.

Nezir salva la festa di Doruk

Bahar affronterà Sarp per le fotografie con Sirin. Tra i due nascerà un brutto litigio che finirà per coinvolgere i partecipanti alla festa di circoncisione del piccolo Doruk. Il medico si romperà un braccio e per questo verrà portato in ospedale per le cure del caso. L'evento sarà rimandato a data da destinarsi ma Nezir dirà di avere un asso nella manica per salvare la situazione.

Il boss chiamerà prontamente una nuova persona per eseguire l'intervento sul bambino. Allo stesso tempo, Nezir scoprirà che Suat aveva ingannato Sarp, riducendolo in rovina. Il cattivo chiederà a Munir di invitarlo a casa sua per un incontro chiarificatore per poi lasciare la festa di Doruk, promettendogli che sarebbe tornato presto.

Bahar scopre che Sarp ha distrutto il giocattolo del figlio

Le anticipazioni rivelano che Suat convincerà Piril a trasferirsi a Londra insieme ai due gemelli. Ceyda, invece, apparirà felice dopo che Emre giungerà alla festa con il piccolo Arda. L'uomo dirà alla donna che sua madre ha permesso al bambino di passare l'estate a Istanbul. Emre rivelerà a Ceyda di aver deciso di prendere una casa in affitto per stare tutti insieme.

Doruk, intanto, chiederà ad Arif di fargli da padrino per poi venire sottoposto al piccolo intervento. Tutti gli ospiti a questo punto lasceranno l'abitazione di Enver per tornarsene a casa. Il sarto apparirà esausto dal nuovo scontro tra Sarp e Arif. L'uomo inoltre comunicherà ad Hatice di aver intenzione di mandare via Sirin a causa del suo comportamento. La giovane spierà la conversazione dei suoi genitori, decidendo di andarsene di casa al termine di uno scontro con loro.

Doruk apparirà disperato in seguito alla scomparsa del cavallino regalatogli da Arif. Bahar chiamerà Hatice per sapere se il giocattolo è stato lasciato a casa sua. La donna scoprirà che l'oggetto è stato distrutto da Sarp durante un momento di rabbia.

Sirin ha guastato l'umore degli ospiti intervenuti alla festa di Doruk

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La forza di una donna trasmessi a metà gennaio in televisione, Sirin è apparsa determinata a guastare l'umore di tutti gli ospiti presenti alla festa di circoncisione del piccolo Doruk. La donna ha fatto delle allusioni ad alcune foto particolari durante una chiacchierata con Piril. Bahar è diventata molto sospettosa a riguarda e per questo Enver ha dovuto prendere in mano la situazione per mettere le cose in chiaro una volta per tutte.