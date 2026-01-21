Le trame delle puntate de La forza di una donna in programma dal 26 al 30 gennaio in prima visione su Canale 5 raccontano che Enver accuserà un malore scoperto che Hatice è rimasta vittima di un incidente stradale insieme a Sarp, Bahar e Arif.

Enver ha un malore appreso del ricovero di Hatice

Bahar, Hatice e Sarp verranno portati in ospedale in condizioni disperate dopo essere rimasti coinvolti in un incidente provocato da un attimo di distrazione di Arif, che invece rimarrà illeso. Intanto Ceyda vivrà attimi di terrore quando Emre l'avvertirà di aver perso di vista Arda ad una stazione di servizio.

La donna, a questo punto, correrà sul luogo della scomparsa all'oscuro che suo figlio si sia nascosto dentro ad un camion.

Enver, invece, accuserà un malore quando scoprirà che Hatice è stata ricoverata in condizioni serie in ospedale. L'uomo raggiungerà la clinica a bordo di un taxi dove arriverà in forte stato di agitazione. La dottoressa Jale cercherà di calmare sia Enver che Sirin, che accuserà Arif dell'incidente. Intanto Bahar, Hatice e Sarp lotteranno tra la vita e la morte.

Sarp e Bahar trasferiti in camera intensiva

Le anticipazioni rivelano che Jale avvertirà Sirin che Enver sta rischiando di morire per un infarto e per questo la pregherà di tornare a casa ad occuparsi di Nisan e Doruk.

Kismet, intanto, avviserà Yusuf del ricovero di Arif in ospedale. La situazione sarà destinata a complicarsi quando un testimone informerà che il barista è passato col rosso. Il pubblico scoprirà che nell'incidente è rimasta coinvolta una famosa scrittrice.

Intanto Emre e Ceyda disperati continueranno a cercare Arda, che verrà ritrovato da un autista una volta giunto a destinazione. La cantante ritroverà suo figlio in un campo di girasoli. Infine Sarp e Bahar usciranno dalla sala operatoria per poi essere trasferiti in camera intensiva.

Suat ha convinto Piril a trasferirsi a Londra coi gemelli

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine gennaio in televisione, Sarp è stato liberato grazie all'aiuto di Nezir e per questo ha potuto partecipare alla festa di circoncisione del figlio Doruk.

L'uomo appena tornato ha avuto un litigio con Bahar, che gli ha rimproverato alcuni scatti con Sirin che l'hanno messa in difficoltà. Intanto il circoncisore si è rotto un braccio e per questo la cerimonia è stata rimandata. A salvare la situazione è intervenuto Nezir, che ha chiamato una persona di sua conoscenza. Il cattivo ha voluto incontrare Suat scoperto che ha mandato in rovina finanziaria Sarp. Allo stesso tempo, Suat ha convinto Piril a trasferirsi a Londra insieme ai gemelli.