Negli episodi della soap turca La forza di una donna che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 2 a sabato 7 febbraio 2026, dopo essere stato aggredito da Sirin Sarikadi (Seray Kaya), Arif Kara (Feyyaz Duman) vorrà dichiarare la sua colpevolezza alle forze dell’ordine, per l’incidente stradale causato per essersi distratto alla guida.

Hatice non sopravvive a causa di un attacco cardiaco, Sirin si scaglia contro Arif

Dopo essere stati vittime di un drammatico incidente stradale, insieme a Bahar e Arif, Sarp e Hatice finiranno in terapia intensiva in ospedale in condizioni critiche.

Sirin non avrà altra scelta, oltre a quella di prendersi cura dei nipoti Nisan e Doruk. Sempre la giovane, sarà terrorizzata al pensiero che la madre Hatice non riesca a salvarsi.

La reazione di Sirin sarà durissima, appena i medici le comunicheranno che sua madre Hatice ha perso la vita a causa di un attacco cardiaco. In particolare, la ragazza [VIDEO]si scaglierà furiosamente contro Arif [VIDEO], e lo accuserà di essere il responsabile del decesso della madre.

Piril non riesce a contattare Sarp e Bahar, Arif assalito dai sensi in colpa

Nel contempo, Piril andrà al funerale di suo padre Suat, e non nasconderà la sua preoccupazione, appena non riuscirà a contattare Sarp e Bahar al telefono, che a sua insaputa si troveranno ancora in ospedale.

Per finire, disperato e in preda ai sensi di colpa per aver causato la morte di Hatice, Arif sarà determinato a consegnarsi alla polizia.

Riepilogo sull’incidente d’auto che ha coinvolto Arif, Bahar, Sarp e Hatice

Di recente, Ceyda ha avvisato Hatice, appena si è accorta che la sua amica Bahar non stava bene. A quel punto, Hatice si è precipitata di corsa dalla figlia maggiore. Ben presto, Bahar ha perso i sensi a causa di un nuovo malore, e Arif ha deciso di portarla in ospedale, insieme ad Hatice e Sarp con la sua automobile. Durante il tragitto, Arif si è distratto e ha attraversato la strada con il semaforo rosso. Mentre Bahar, Hatice e Sarp sono stati trasportati d'urgenza in ospedale [VIDEO], Arif è uscito quasi illeso dall’incidente. Dopo aver ricevuto una telefonata, Sirin si è recata in ospedale, accompagnata dal padre Enver.