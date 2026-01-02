Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Emre perderà di vista suo figlio Arda durante una discussione con Sirin. Il bambino si nasconderà all'interno di un camion, che lo abbandonerà in un campo in piena notte.

Emre si prende le responsabilità di Arda

Emre deciderà di assumersi la responsabilità del piccolo Arda nonostante un iniziale rifiuto. L'uomo chiederà a Gulten di poter passare qualche giorno insieme a suo figlio. I due innerveranno alla festa di circoncisione di Doruk dove il bambino potrà riabbracciare Ceyda.

Quest'ultima passerà alcune ore insieme ad Arda, che dimostrerà di avere alcuni problemi a comunicare. Emre farà presente a Ceyda di dover riportare il bambino da Gulten. La decisione non piacerà alla donna quando scoprirà che l'uomo accompagnerà suo figlio insieme a Sirin.

Arda viene abbandonato da un camionista in un campo in piena notte

Le anticipazioni rivelano che Bahar farà in modo che Emre riceva sul suo telefono le foto compromettenti scattate da Sirin insieme a Sarp prima di sottoporsi al trapianto di midollo osseo. Il proprietario del bar capirà di essere stato ingannato da Sarikadi e per questo la obbligherà a scendere dall'auto e tornare a casa con un taxi.

Emre perderà di vista suo figlio durante la discussione sorta con Sirin.

L'uomo disperato chiamerà subito i soccorsi per rintracciare Arda, che si nasconderà a bordo di un camion. L'autista abbandonerà il bambino in un campo in piena notte per non finire nei guai con la polizia. Arda si addormenterà fino al mattino successivo quando una macchina per falciare il grano rischierà di ferirlo gravemente. L'operaio noterà il bambino chiamando subito i soccorsi e in questo modo Ceyda, Emre e Gulten potranno riabbracciarlo al comando di polizia.

Ceyda ha deciso di lasciare il suo posto di lavoro

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Sarp non ha condiviso la scelta di Bahar d'informare Nisan e Doruk della loro separazione.

L'uomo è convinto che i loro bambini meritino di essere felici dopo anni di sofferenze. Emre, invece, ha fatto fatica a credere di essere il padre di Arda dopo la rivelazione di Ceyda. I due hanno avuto un importante scontro dove sono uscite parole grosse. La cantante ferita nell'orgoglio ha deciso di lasciare il suo posto di lavoro in caffetteria. Il barista, invece, non ha voluto assumersi le responsabilità di Arda.

Infine Enver ha scoperto che sua figlia Sirin ha sperperato tutti i soldi rubati a Sarp. L'ex sarto ha informato Bahar e suo marito dell'accaduto promettendoli la restituizione dei soldi.