Nel corso delle puntate turche de La forza di una donna in onda a breve su Canale 5, Sirin Sarikadi (Seray Kaya) metterà in azione la sua vendetta quando porrà fine alla vita di Sarp, manomettendo la sua flebo in ospedale. Arif rimarrà vicino a Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi), addolorata sia per la perdita del marito che per quella di sua madre Hatice.

Sirin pone fine alla vita di Sarp

Bahar deciderà di dare una seconda possibilità a Sarp dopo il grave incidente automobilistico che li porterà in ospedale. Arif e il rivale riporteranno lievi escoriazioni mentre ad avere la peggio sarà Hatice, che verrà ricoverata in gravi condizioni in terapia intensiva.

La donna perderà la vita per un infarto dopo un iniziale miglioramento.

Sirin, intanto, deciderà di recarsi a trovare Sarp dove metterà in azione un suo perfido piano. La ragazza apparirà invidiosa e gelosa dell'armonia ritrovata tra la sorellastra e il marito. Sirin porterà a termine la sua ultima terribile vendetta, inserendo del veleno all'interno della flebo inserita nel braccio del cognato. Bahar farà in tempo a vedere Sarp espiare l'ultimo respiro.

Arif rimane vicino a Bahar dopo la morte del consorte

Le anticipazioni rivelano che la protagonista rimarrà sconvolta dalla tragica morte del consorte, già provata per la perdita della madre Hatice. Bahar sprofonderà nella disperazione più totale anche se potrà contare sul supporto di Arif, che le rimarrà sempre vicino.

Anche i piccolo Nisan e Doruk cercheranno di tirare su il morale alla loro madre devastata dalle morti di due persone molto importanti della sua vita e appena ritrovati.

Munir ha chiesto a Yusuf di fare un contratto d'affitto a Sarp

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La forza di una donna andati in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Bahar ha preso le distanze da Sarp, che è stato costretto ad accettare la sua decisione. L'uomo ha comunque promesso a Nisan e Doruk, tristi di vederlo andare via, che avrebbe trovato un modo per stare insieme. Bahar, invece, ha incontrato Arif dove tra loro c'è stato molto imbarazzo. Enver, intanto, ha voluto ridare i soldi a Sarp che Sirin aveva sperperato ma lui ha rifiutato.

Munir ha chiesto a Yusuf di fare un contratto a Sarp per poter affittare l'immobile posizionato sopra quello della moglie. Sirin ha voluto turbare la serenità di Bahar quando le ha domandato del passato di Sarp mentre Ceyda ha scoperto che Arif ha ripagato il negozio di abiti da sposa, che poteva metterla nei guai. La donna si è fatta coraggio, chiedendo ad Emre di poter iniziare da capo per la felicità del piccolo Arda. Ma il proprietario della caffetteria ha rifiutato di fare pace con l'ex amante.