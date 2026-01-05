Le trame delle puntate turche de La forza di una donna previste tra qualche settimana su Canale 5 rivelano che Azmi eliminerà Suat su ordine di Nezir. Quest'ultimo, a questo punto, chiederà al suo scagnozzo di eliminare Munir per dimostrargli la sua fedeltà. Ma l'uomo disubbidirà alla richiesta del suo capo, facendo fuoco contro di lui prima di togliersi la vita.

Suat perde la vita

Nezir deciderà di affrontare Suat, accusandolo di aver ingannato Sarp e tolto la possibilità di garantire un futuro economico per i suoi figli. Il confronto esploderà nei peggiori dei modi.

Korkmaz ordinerà ad Azim di far fuori il padre di Piril, che morirà poco dopo trafitto da un proiettile. Intanto Sirin ignara di tutto cercherà di mettersi in contatto con Suat dopo essere stata abbandonata da Emre. La spirale di violenza non si fermerà poiché Nezir scoprirà che Azim l'ha ingannato per salvare la vita al fratello Munir. Korkmaz chiederà al suo tirapiedi di uccidere il suo consanguineo per dimostrargli la sua fedeltà. Azim apparirà sconvolto dalla richiesta fatta dal suo capo

Azmi uccide Nezir e poi si toglie la vita

Le anticipazioni rivelano che il tirapiedi rinuncerà a sparare contro Munir per poi fare fuoco contro Nezir, uccidendolo. Quest'ultimo in punto di morte crederà di riabbracciare suo figlio Mert.

Azmi sconvolto per quello che ha fatto si suiciderà davanti agli occhi del fratello. Prima di esalare l'ultimo respiro, il tirapiedi chiederà perdono a Munir per aver tradito la sua fiducia. La triplice uscita di scena di Nezir, Suat e Azmi concluderà la seconda stagione de La forza di una donna.

Sirin ha chiesto a Bahar del suo passato con Sarp

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andate in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Sarp ha cercato una nuova abitazione per poi tranquillizzare i suoi figli della sua separazione con Bahar Cesmeli. Quest'ultima, invece, ha avuto un confronto con Ari dove lui è apparso molto risentito.

Enver, intanto, ha deciso di restituire i soldi che Sirin aveva rubato a Sarp, che nel frattempo ha cercato una casa nello stesso immobile dell'ex moglie.

L'uomo non ha informato Bahar e Arif di questa sua iniziativa. Munir ha chiesto a Yusuf di fare un contratto di locazione.

Sirin (Seray Kaya), intanto, ha alimentato tensioni in famiglia. La giovane ha approfittato dell'assenza dei suoi genitori per chiedere a Bahar del suo passato con Sarp. Ceyda, invece, ha scoperto che Arif ha ripagato il negozio di abiti da sposa, proteggendolo da un'eventuale denuncia. La cantante si è fatta coraggio, chiedendo una seconda chance ad Emre ma lui non ha voluto sentire ragioni.