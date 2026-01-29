Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Bahar Cesmeli deciderà di concedere una possibilità a Sarp in seguito alla morte di sua madre Hatice. Il lieto fine durerà ben poco a causa di Sirin Sarikadi (Seray Kaya), che non esiterà ad uccidere il cognato manomettendo la sua flebo in ospedale.

Bahar concede un'altra chance a Sarp dopo la morte di Hatice

Bahar penserà alla sua storia d'amore con Sarp in seguito alla morte di Hatice. La protagonista prenderà una decisione importante riguardo il suo matrimonio dopo che Sirin le rivelerà di non aver mai avuto una tresca con l'uomo.

Bahar, a questo punto, raggiungerà la stanza d'ospedale di Sarp, al quale dirà di volergli dare un'altra chance per il bene dei figli Nisan e Doruk. Il lieto fine sarà solo apparente poiché l'uomo morirà la sera stessa.

Sirin pone fine alla vita del cognato manomettendo la sua flebo in ospedale

La morte di Sarp non sarà causale ma causata da un gesto deliberato e spietato. Sirin approfitterà di un momento di distrazione di Bahar (Özge Özpirinççi) per introdursi nella stanza d'ospedale del cognato. La donna manometterà la flebo dell'uomo dopo aver finto di chiedergli perdono. Un omicidio che non verrà punito almeno inizialmente. Sirin si mostrerà vicina a Bahar, che sarà distrutta dal dolore per il duplice lutto.

La protagonista troverà consolazione da Fazilet, una scrittrice di fama internazionale che verrà ricoverata in ospedale dopo essere rimasta coinvolta nell'incidente che è costato la vita di Hatice. In questo modo, Caner Cindoruk uscirà di scena dopo aver interpretato Sarp Cesmeli all'interno de La forza di una donna.

Sirin ha accusato Arif del grave incidente che ha coinvolto Hatice, Bahar e Sarp

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine gennaio su Canale 5, Enver ha accusato un malore quando ha scoperto che Arif (Feyyaz Duman), Hatice, Bahar e Sarp sono rimasti coinvolti in un incidente automobilistico mentre raggiungevano l'ospedale a tutta velocità.

Il sarto ha chiamato un taxi per raggiungere insieme a Sirin il capezzale di sua moglie in condizioni disperate. Sirin è apparsa preoccupata per le condizioni in cui versa sua madre e la dottoressa Jale ha provato inutilmente a calmarla. La giovane ha attaccato Arif in sala d'attesa e l'ha accusato di essere il responsabile dell'incidente visto che lui era alla guida ed è passato con il rosso. La dottoressa Jale ha avvertito tutti quanti che Enver ha rischiato un altro infarto. La donna ha pregato Sirin di tornare a casa per prendersi cura di Nisan e Doruk, rimasti da soli.