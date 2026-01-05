Nelle prossime puntate de La forza di una donna, in onda in daytime su Canale 5, sarà il piccolo Doruk ad avvertire Bahar del comportamento di Sirin, facendo emergere come la zia stia manipolando Nisan. Le parole del bambino, pronunciate in modo spontaneo, incrineranno un momento di apparente serenità e metteranno in allarme la donna sul clima che si sta creando attorno ai figli, fino a quel momento sottovalutato.

Doruk rivela a Bahar il condizionamento di Sirin su Nisan

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, sarà Doruk a far emergere inconsapevolmente il comportamento di Sirin, rivelando a Bahar fino a che punto la zia stia manipolando Nisan.

Tutto avverrà in un momento apparentemente sereno, durante una serata nata per portare un po’ di luce nella famiglia grazie al gesto di Arif, che ha trasformato il vecchio caffè di Enver in una sartoria, coinvolgendo tutti in un clima di festa.

La sorpresa emozionerà Enver e riunirà tutti davanti al nuovo cartello con la scritta “Enver Il Sarto”. Per qualche istante, l’atmosfera sarà distesa e carica di gratitudine. Anche Nisan sembrerà felice, ma il suo atteggiamento cambierà non appena incrocerà lo sguardo di Sirin.

Una frase di Doruk insospettisce Bahar

Doruk chiederà un toast ad Arif. Bahar accetterà di accompagnarlo e insieme al bambino salirà a casa dell’uomo, seguendolo in silenzio. Arrivati davanti alla porta, Arif li guarderà per un istante e poi proporrà: «Ne preparo uno anche per Nisan».

La risposta del bambino arriverà spontanea e disarmante: "Non la vorrà".

"E perché?", chiederà Bahar, sorpresa.

"Perché adesso Nisan non vuole più bene ad Arif. La zia ci ha detto di non volergli bene", risponderà Doruk.

Quelle parole allarmeranno immediatamente Bahar.

Bahar scopre l’influenza di Sirin su Nisan

Senza volerlo, Doruk metterà a nudo la strategia di Sirin: insinuare paura e odio nella nipote, raccontandole che Arif sarebbe stato in prigione per aver ucciso Hatice e Sarp. Un racconto distorto che ha già iniziato a fare breccia in Nisan, rendendola fredda e diffidente verso l’uomo, con conseguenze evidenti nel suo atteggiamento quotidiano.

A differenza della sorella, Doruk continuerà ad amare Arif e a fidarsi di lui.

Proprio per questo, senza rendersene conto, diventerà la chiave che permetterà a Bahar di capire cosa sta accadendo davvero tra le mura di casa.

La confessione del bambino segnerà un punto di svolta: Bahar inizierà a rendersi conto dell’influenza sempre più pericolosa di Sirin su Nisan, aprendo un nuovo fronte di tensione familiare e mettendo in discussione l’equilibrio già fragile costruito attorno ai bambini.