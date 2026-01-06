Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Enver prenderà male la morte di Hatice, iniziando a vedere il suo fantasma in giro per la casa. Un giorno, l'uomo organizzerà un appuntamento romantico per la defunta consorte dove rischierà di finire arso dalle fiamme a cause di un incendio.

Enver inizia a vedere il fantasma di Hatice

Enver non riuscirà a superare il lutto della morte di Hatice. Quest'ultima perderà la vita dopo essere rimasta coinvolta in un pericoloso incidente stradale con un auto condotta da Arif.

Il sarto inizierà ad avere delle visioni sulla defunta moglie, arrivando ad apparecchiarle la tavola per la cena. Il comportamento dell'uomo sarà notato da Sirin, che metterà subito in guardia la dottoressa Jale. Un giorno, Enver accenderà una candela, deciso ad organizzare un appuntamento romantico con la defunta moglie. L'uomo si metterà poi sul divano dove sprofonderà nel sonno. Nel frattempo, le candela appiccheranno il fuoco alla tovaglia, le cui fiamme si diffonderanno in tutta la casa.

La casa del sarto viene arsa dalle fiamme

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Enver si risveglierà grazie all'esalazione di fumo. L'uomo proverà a mettere in salvo il fantasma di Hatice invece di scappare in strada.

Il sarto riuscirà comunque a salvarsi mentre tutta sua casa verrà arsa dalle fiamme. In questo modo, il padre di Sirin comprenderà che Hatice è solo un' apparizione della sua mente. Bahar e la sorellastra raggiungeranno l'uomo, alle quali racconterà di avere dei problemi ad elaborare il lutto della moglie. I famigliari appariranno molto preoccupati per le condizioni di salute del sarto a causa dei suoi problemi cardiaci.

Sarp ha firmato un contratto d'affitto con Yusuf per un appartamento

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Sarp ha firmato un contratto d'affitto con Yusuf di un appartamento posizionato al piano superiore rispetto a quello di Bahar per poter stare sempre più tempo possibile coi suoi figli.

L'uomo ha sistemato e imbiancato in fretta l'immobile per poi traslocare di notte in modo da non dare nell'occhio all'ex moglie. Arif si è infuriato quando ha scoperto che suo padre ha dato in affitto l'appartamento a Sarp.

Emre, invece, ha detto a Bahar e Hatice di non voler assumersi le responsabilità del piccolo Arda mentre Doruk ha lasciato tutti senza parole quando ha chiesto di poter invitare Nezir alla sua festa di circoncisione. Infine Enver è apparso in ansia per la scelta di Ceyda di tornare a lavorare nei locali notturni.