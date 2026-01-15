Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Raif necessiterà di un'infermiera dopo essere rimasto solo in seguito al ricovero della madre Fazilet in ospedale. La scelta ricadrà su Ceyda, la quale verrà assunta dall'uomo dopo l'intervento della dottoressa Jale.

Fazilet alla ricerca di un'infermiera per Raif

Hatice perderà la vita in seguito ad un incidente automobilistico provocato da un momento di disattenzione di Arif, che stava portando Bahar in ospedale dopo che era svenuta per la strada.

Fazilet, una scrittrice di fama mondiale, riporterà qualche graffio e una forte contusione alla schiena dopo essere rimasta coinvolta anche lei nel sinistro. La donna apparirà in ansia per la sorte di Raif, il figlio 30enne costretto a vivere su di una sedia a rotelle. Fazilet chiederà alla dottoressa Jale di trovare un'infermiera per badare alle necessità di Raif almeno finché non sarà dimessa dall'ospedale. L'impresa si rivelerà più difficile del previsto poiché il giovane scorbutico licenzierà immediatamente la prima badante trovata da Jale.

Ceyda diventa la badante di Raif

Le anticipazioni rivelano che Fazilet farà la conoscenza di Ceyda in ospedale. La scrittrice pretenderà di bere il tè da una tazza di vetro e non da un bicchiere di plastica.

La cantante pulirà il suo bicchiere di vetro per poi preparare lei stessa un nuovo tè per la sconosciuta. Fazilet rimarrà molto colpita dalla ragazza all'oscuro che la dottoressa Jale le abbia chiesto di andare a lavorare sotto le dipendenze di Raif. Quest'ultimo cercherà di allontanare Ceyda, che però non si lascerà intimidire dal suo comportamento arrogante, volendo fare il suo giorno di prova. In questa circostanza, Raif deciderà di assumere la cantante dopo aver capito che non sta simpatica a Fazilet quando tornerà a casa dall'ospedale. La madre di Arda accetterà volentieri il lavoro per allontanarsi da Tarlabasi dopo la morte di Hatice e Sarp.

Emre ha portato il piccolo Arda da Ceyda

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Enver ha cacciato Sirin, impedendole di prendere parte alla festa di circoncisione del piccolo Doruk.

Arif ha cercato di far da paciere tra i due per poi scoprire un particolare che l'ha molto turbato. Sirin non sentendosi la benvenuta ha minacciato di togliersi la vita. Enver, a questo punto, è stato costretto a cambiare idea sulla sua decisione. Emre, invece, è giunto a casa di Gulten per prendere il figlio Arda. Il proprietario della caffetteria ha portato il bambino alla festa di Doruk dove ha avuto modo d'incontrare Ceyda.