Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che gli agenti di polizia raggiungeranno il quartiere di Tarlabasi per arrestare Sarp Cesmeli davanti agli occhi di Nisan, Doruk e Arif. Quest'ultimo capirà che dietro all'arresto del rivale c'è lo zampino di sua sorella Kismet.

Sarp prende possesso dell'appartamento sopra quello di Bahar

Sarp prenderà in affitto l'appartamento posizionato sopra a quello di Bahar per continuare a stare vicino ai suoi figli. L'uomo sarà costretto a prendere tale decisione dopo che la moglie porrà fine al loro matrimonio.

La protagonista affronterà l'uomo a muso duro quando scoprirà che ha preso alloggio sopra di lei. Sarp spiegherà di aver preso tale iniziativa per vedere i bambini e accompagnarli ogni giorno a scuola. Arif, a questo punto, chiederà a sua sorella Kismet se esiste un modo per sfrattarlo ma lei lo informerà che il contratto è regolare. Intanto Bahar dovrà allestire la casa di Hatice ed Enver per la cerimonia di circoncisione del piccolo Doruk. La protagonista lascerà i bambini a Sarp, precisando che dovrà portarglieli a un certo orario.

Gli agenti arrestano Sarp davanti a Nisan e Doruk

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che gli agenti busseranno alla porta per arrestare Sarp davanti agli occhi sbigottiti dei figli e Arif.

Quest'ultimo apprenderà che Kismet ha favorito l'arresto del rivale dopo aver scoperto che nelle false tombe di Bahar, Nisan e Doruk c'era il cadavere di Julide. Arif incredulo pregherà l'avvocatessa di farlo scarcerare alquanto prima poiché deve prendere parte alla festa di circoncisione del suo primogenito.

Enver ha voluto ridare a Bahar i soldi che Sirin ha sperperato

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Sarp ha iniziato a cercare una nuova casa perché Sarp non è apparsa più intenzionata a vivere insieme a lui. L'uomo ha promesso ai figli, tristi per la loro separazione, che si sarebbero visti tutti i giorni. Bahar (Özge Özpirinççi) ha incontrato Arif ma tra loro c'è stato molto imbarazzo.

Enver, invece, ha voluto restituire i soldi alla protagonista che Sirin Sarakady (Seray Kaya) ha sperperato. Quest'ultima ha avuto dei nuovi screzi col padre quando ha chiesto a Bahar di parlare del suo passato con Sarp.

Ceyda, intanto, ha scoperto che Arif ha risarcito il negozio di abiti da sposa, proteggendolo da una denuncia. La cantante si è fatta coraggio, chiedendo ad Emre la possibilità di iniziare da capo il loro rapporto. L'uomo non è apparso intenzionato a dare una chance alla madre di suo figlio Arda.