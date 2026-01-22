Le anticipazioni turche de La forza di una donna rivelano che nelle prossime puntate su Canale 5, Sirin scoprirà la relazione segreta nata tra Emre e Kismet. I due inizieranno a frequentarsi lontano da occhi indiscreti dopo un incontro segnato dalla tragedia, ma la loro storia verrà presto osservata da chi è pronto a sfruttare ogni dettaglio per creare nuovi conflitti.

Emre e Kismet si avvicinano dopo l’incidente

Il primo incontro fra Emre e Kimset avverrà in ospedale, subito dopo l’incidente che provocherà la morte di Sarp e Hatice. Emre e Kismet cercheranno di sostenere Arif, profondamente scosso dal senso di colpa per quanto accaduto.

Nonostante l’avvocata riesca a farlo uscire di prigione dimostrando che stava correndo per portare Bahar al pronto soccorso, Arif continuerà a sentirsi responsabile della tragedia. Nel tentativo di ricominciare, Emre lo assumerà come direttore della caffetteria, ma Arif trasformerà il locale in una sartoria per aiutare Enver e cercherà di non creare ulteriori problemi a Bahar, che nel frattempo si è allontanata. In questo clima difficile, Emre e Kismet inizieranno a vedersi di nascosto, convinti di poter mantenere il loro legame lontano da occhi indiscreti.

Emre e Kimset vengono visti tenersi per mano da Sirin

Grazie al suo lavoro di cameriera, Sirin avrà modo di osservare attentamente i due e noterà che Emre e Kismet lasciano il locale mano nella mano.

Deciderà di non rivelare subito ciò che ha visto e userà questa informazione per alimentare tensioni intorno ad Arif. Racconterà ai piccoli Nisan e Doruk che era lui alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente, spingendoli a guardarlo con sospetto. Nel frattempo, Arif verrà coinvolto in una richiesta importante da parte di Ceyda, che vuole scoprire se il suo vero figlio è stato affidato a una famiglia amorevole. La donna gli chiederà di rivolgersi a sua sorella Kismet, brillante avvocato, per ottenere informazioni, ma gli raccomanderà di non coinvolgere Emre nella vicenda. Proprio mentre Arif la contatterà, Kismet si troverà accanto a Emre, creando una situazione che potrebbe mettere in difficoltà la loro relazione segreta.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sirin ha invitato Nezir alla festa di Doruk

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna trasmesse su Canale 5, Sirin ha invitato di nascosto Nezir alla festa di Doruk. Bahar si è così trovata faccia a faccia con il nemico di suo marito e ha capito immediatamente che era stata la sorellastra a informarlo dell’evento. Nonostante la tensione, Nezir è stato invitato a rimanere perché Doruk si è mostrato molto felice di rivederlo. Intanto, Sarp è stato portato in carcere dopo una soffiata di Kismet, ma è stato rilasciato poco dopo grazie all’intervento di Arif.