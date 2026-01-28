Doruk e Nisan saranno entusiasti per la nuova scuola pagata da Nezir nelle prossime puntate de La forza di una donna: Bahar dirà ai bambini che il signor Korkmaz ha pensato per loro la scuola più prestigiosa.

Le anticipazioni tv rivelano che per Doruk e Nisan sarà una grande gioia sapere che inizieranno il nuovo anno scolastico in un istituto prestigioso.

L'addio di Nezir a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Nisan e Doruk arriverà una grande opportunità. Nella puntata andata in onda ieri, 27 gennaio, Nezir è uscito di scena: ha perso la vita per mano di Azmi.

Il grande amico di Doruk non ci sarà più, ma continuerà a far parlare di sé. Mentre Bahar e Sarp saranno in ospedale, infatti, arriverà una telefonata che lascerà la donna senza parole. Bahar apprenderà che Nezir ha investito tutta la sua eredità nel futuro di Doruk e Nisan, dando loro la possibilità di studiare in una scuola prestigiosa. Quando Sarp verrà a sapere di questa iniziativa non sarà affatto contento: al contrario, intimerà a sua moglie di rifiutare l'aiuto di Nezir. Il corso del destino, però, andrà in modo diverso perché Sirin toglierà la vita a Sarp e Bahar si ritroverà sola e con una famiglia da mandare avanti. La perdita di suo marito sarà sconvolgente per Bahar che in pochi giorni dovrà fare i conti anche con la perdita di Hatice.

Una volta uscita dall'ospedale, la donna unirà il suo dolore a quello di Enver e con lui partirà in campeggio.

Un campeggio per allontanarsi dal dolore dei lutti

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar e Enver andranno in campeggio con i bambini per passare qualche giorno lontani dai problemi. Tutto questo farà molto bene soprattutto a Doruk e Nisan che si divertiranno con la loro mamma e il loro nonno. Per tornare a casa, i quattro potranno contare su Emre che andrà a prenderli con la loro auto. L'uomo chiederà subito a Doruk e Nisan cosa ne pensano della nuova scuola e dirà loro che ci sono persino i cavalli e la piscina. I bambini saranno sorpresi perché non sapranno nulla di questo cambiamento e chiederanno spiegazioni a Bahar.

La donna, a quel punto, dirà ai loro figli che Nezir ha voluto fare loro questa sorpresa. Bahar lascerà ai suoi figli la scelta, ma sia Doruk che Nisan saranno entusiasti di poter frequentare una scuola esclusiva.