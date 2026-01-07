Sarp perderà la vita per mano di Sirin nelle prossime puntate de La forza di una donna: l'uomo sarà a un passo dal ricostruire la sua famiglia con Bahar.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin approfitterà di un momento con Sarp per provarlo della medicina che lo tiene in vita. La morte non sarà immediata: la ragazza andrà via indisturbata e Sarp resterà vivo ancora per diverse ore. Bahar si addormenterà con lui facendo progetti per il futuro e immaginando i loro momenti insieme ai bambini. Sarp, però, non si sveglierà mai più.

Bahar e Sarp si ritroveranno dopo l'addio di Hatice a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin continuerà a muovere i fili delle vite della sua famiglia. Oltre alle continue provocazioni, presto la ragazza si renderà protagonista di un reato gravissimo, complice anche il dolore della perdita di Hatice che amplificherà la sua pazzia. Dopo la morte di sua madre, Sirin si sentirà completamente persa, anche se Bahar deciderà di prendersi cura di lei. Nonostante i problemi del passato, Bahar assicurerà a Sirin che non sarà mai sola perché lei ed Enver non le faranno mancare mai niente. L'addio di Hatice segnerà anche molto Bahar che nella sofferenza ritroverà il suo amore per Sarp.

In ospedale, la donna chiederà scusa a suo marito per averlo messo da parte e gli chiederà di ricominciare. Sarp non se lo lascerà ripetere due volte e sarà ben felice di ricostruire la sua famiglia con Bahar. Quando Sirin andrà a trovare sua sorella, Bahar le darà la splendida notizia e sarà molto rassicurante con lei: "Saremo una famiglia, tutti insieme". La ragazza sorriderà e si dirà grata a sua sorella, ma appena Enver uscirà dalla stanza sarà pronta ad agire. Sirin si avvicinerà a Sarp e gli dirà che le dispiace per tutti i guai che ha combinato: Bahar ne sarà felice.

La fine di Sarp e l'ennesimo incubo per Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin chiederà a sua sorella di poter restare ancora un po' in camera di suo cognato.

Bahar commetterà l'errore di fidarsi di lei, certa che ormai sia tutto risolto, ma in realtà agevolerà la vendetta di Sirin. Quest'ultima si siederà accanto a Sarp ed interromperà il flusso della medicina che lo tiene in vita. La morte di Sarp non sarà immediata, quindi nessuno si accorgerà di nulla. Sirin uscirà dalla stanza indisturbata e quando Bahar tornerà troverà suo marito ancora lì, debole ma vivo. La donna e Sarp si addormenteranno facendo progetti sul loro futuro e immaginando i momenti felici che ancora attendono la loro famiglia. Sarp, però, non si risveglierà mai più e Bahar si sentirà travolta da un altro incubo.

Sarp e Bahar: al momento due mondi lontanissimi

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, Bahar e Sarp sono ancora lontanissimi da una riconciliazione.

Lui sta facendo di tutto per convincere sua moglie a riprovarci, ma i suoi atteggiamenti non fanno altro che indispettirla e allontanarla. Sarp, infatti, non sta rispettando le richieste di Bahar che vorrebbe solo un po' di serenità. L'uomo ha preso in affitto la casa al piano di sopra a Bahar e questo ha segnato la rottura definitiva. La madre di Doruk si è sentita calpestata nella dignità ed è ad dir poco furiosa con Sarp. Quest'ultimo, invece, sembra anche divertito dalla situazione: sorride perché sa che i bambini sono dalla sua parte e si diverte a provocare Arif.