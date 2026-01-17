Mediaset potrebbe decidere di sfidare il Festival di Sanremo 2026 proponendo La forza di una donna nella fascia di prime time.

A poche settimane ormai dalla messa in onda dell'attesissima kermesse musicale condotta da Carlo Conti, i vertici del Biscione stanno ultimando al meglio quelli che saranno i palinsesti da proporre nel corso di quelle serate, per evitare che il Festival possa prendere il sopravvento e registrare ascolti in crescita rispetto a quelli dello scorso anno.

Da qui l'idea di puntare sulla messa in onda della serie turca campione di ascolti, che assicurerebbe uno zoccolo duro di spettatori in prime time.

Mediaset si prepara a sfida il Festival di Sanremo 2026

La messa in onda del Festival di Sanremo 2026 è prevista dal 24 al 28 febbraio in prime time su Rai 1 e, per questa edizione, sembrerebbe che Mediaset sarebbe intenzionata a contrastare al meglio la kermesse musicale, non avendo gradito l'ampio spazio che Massimo Giletti ha dato a Fabrizio Corona e allo scandalo Alfonso Signorini nella propria trasmissione in onda su Rai 3.

Da qui l'intenzione di dare filo da torcere al Festival, prevedendo delle serate forti su Canale 5 che quest'anno per tutta la settimana del Festival proporrà l'appuntamento con La ruota della fortuna in access prime time, previsto dalle 20:45 alle 22:00.

Variazione programmazione La forza di una donna: la soap si prepara a sfidare Sanremo

In prime time, invece, tra i titoli che sarebbero al vaglio spicca La forza di una donna, la serie turca che in daytime ha dimostrato di avere uno zoccolo duro di affezionati spettatori, registrando punte di ben 2,6 milioni di spettatori e oltre il 27% di share.

Da qui l'idea di puntare sulla serie turca con Bahar e Sarp per almeno due prime serate durante la settimana del Festival di Sanremo, probabilmente il mercoledì e il giovedì sera, che sono le serate più deboli della kermesse canora.

Mediaset aveva già sfidato Sanremo

Del resto non sarebbe la prima volta che ciò accadrebbe, dato che già nel 2023 Mediaset aveva sfidato il Festival mandando in onda diverse puntate di Terra amara in prime time e addirittura schierando C'è posta per te al sabato sera contro la finalissima.

Il programma di Maria De Filippi, però, si fermò a una media di soli 2,6 milioni di spettatori pari al 12,50% di share.