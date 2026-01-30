Lunedì 2 febbraio, su Rai 1, andrà in onda l'ultima puntata de La Preside. Stando alle anticipazioni l'anno scolastico sta giungendo al termine e Vittorio non vedendo corrisposti i suoi sentimenti decide di chiedere il trasferimento, ma Eugenia Liguori non sembra prenderla bene. Inoltre la dirigente scolastica trova conferma che il maresciallo Corsi è corrotto.

Anticipazioni episodio Tutta la verità

Sul sito della Rai sono state diffuse in anteprima le anticipazioni della mini-serie tv La Preside in onda lunedì 2 febbraio.

Stando a quanto si apprende, l'anno scolastico presso l'Istituto Superiore Ortese sta giungendo al termine nel migliore dei modi.

Eugenia Liguori, però, è chiamata a fare una scelta di cuore: Vittorio non vedendo corrisposti i suoi sentimenti decide di chiedere il trasferimento per fare ritorno al Nord, ma la dirigente scolastica non sembra prenderla bene. Dal punto di vista professionale, la preside riesce finalmente a smascherare il maresciallo Corsi dopo aver capito che intrattiene affari con la malavita locale. Tra i momenti simbolo di quest'anno scolastico c'è finalmente l'inaugurazione dell'Istituto Alberghiero: nella precedente puntata, i Carabinieri avevano messo i sigilli all'ala dello stabile per mancanza di permessi. Nicola e Lucia invece, possono finalmente viversi la loro storia d'amore nonostante le loro famiglie non vedono di buon occhio questa relazione: lui è figlio di Giuliana, ovvero la moglie del boss di quartiere, mentre lei è la figlia di un carabiniere.

A remare contro la coppia inizialmente c'era anche Michele: migliore amico di Nicola che si era preso una cotta per Lucia.

Riassunto La Preside puntata precedente

Lo scorso lunedì 26 gennaio, Eugenia Liguori si è ritrovata a dover affrontare diversi problemi sia dal punto di vista sentimentale che professionale.

A scuola, aveva ottenuto il via libera per sgomberare il custode visto che aveva adibito un'ala dell'istituto a lavanderia. Nel momento in cui la preside era andata ad inaugurare il reparto di alberghiero, il maresciallo Corsi aveva fatto irruzione per mettere i sigilli. Vittorio aveva invece cercato di avvicinarsi a Eugenia, ma è sempre stato respinto. Delusione d'amore anche per Michele: il ragazzo aveva deciso di dichiararsi a Lucia ma ha appreso che la ragazza per cui si era preso una cotta era innamorata del suo migliore amico Nicola.

Quest'ultimo aveva rivelato alla madre di essere innamorato della figlia di un carabiniere. Nel privato, Eugenia ha invece dovuto fare i conti col figlio Andrea che ha iniziato a frequentare amicizie discutibili. Anche il marito della dirigente vedendo la consorte trascorrere sempre più tempo col docente, ha iniziato a nutrire una forte gelosia. In merito al maresciallo Corsi, Liguori per puro caso l'aveva visto in compagnia di alcune persone poco raccomandabili e ha quindi iniziato ad indagare per capire cosa ci facesse in piena notte con determinate persone.

C'è attesa tra i telespettatori per l'ultima puntata

Su X, i fan de La Preside non vedono l'ora di sapere come finirà la fiction targata Rai.

Un fan ha detto: "Cosa significa che Lucia e Nicola coronano il loro sogno d'amore?". Un altro ha aggiunto: "Ma dai non posso crederci che Eugenia si dispera per il trasferimento di Vittorio". Un altro telespettatore ha commentato la storyline di Corsi: "L'ho sempre saputo che il maresciallo fosse un corrotto. Non mi ha mai ispirato fiducia". Tra gli utenti c'è chi ha commentato: "Questa serie ci ha dato veramente tutto: ci ha fatto piangere, ridere, arrabbiare".