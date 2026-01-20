Lunedì 26 gennaio, su Rai 1, ci saranno due nuovi episodi de La Preside. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, Michele avrà a che fare con dei problemi di cuore: il feeling tra Lucia e Nicola lo porterà a nutrire una forte gelosia nei confronti della ragazza. Il padre della ragazza essendo un carabiniere invece, chiederà alla figlia di stare alla larga dai due compagni di scuola in quanto li ritiene tipi poco raccomandabili.

La Preside: Michele geloso del feeling tra Nicola e Lucia

Le anticipazioni legate alla prossima puntata de La Preside, riguardano il rapporto tra Michele e Nicola: i due sono amici fraterni, ma la loro amicizia sarà messa a dura prova per via di Lucia.

Quest'ultima infatti, si è infatuata del figlio di Giuliana "La Vesuviana" ed il ragazzo non sembra disdegnare le attenzioni. Vedendo la complicità fra il suo migliore amico e la ragazza di cui si è innamorato, Michele metterà in discussione il rapporto con Nicola. Nel frattempo, il padre di Lucia essendo un carabiniere ha espressamente chiesto alla figlia di non frequentare lontano dagli orari scolastici Michele e Nicola in quanto li ritiene tipi poco raccomandabili.

Eugenia Carfora invece inizia a sospettare del maresciallo Corsi, mentre quest'ultimo in gran segreto ha iniziato ad indagare sul figlio della dirigente scolastica. Gessica e Tano per coltivare la passione per il canto mettono da parte lo studio.

Mario dopo essere tornato a scuola subirà un agguato da parte di alcuni ragazzi, ma grazie all'aiuto della preside riuscirà a superare il momento di difficoltà e deciderà di proseguire gli studi. Per quanto riguarda la lavanderia abusiva che il custode Gianni tiene all'interno dell'Istituto scolastico, la dirigente scolastica riuscirà a farla chiudere. Durante l'inaugurazione dell'ala dedicata all'istituto alberghiero, il maresciallo arriverà a mettere i sigilli.

Nuovo boom di ascolti per la fiction Luisa Ranieri

Intanto lunedì 19 gennaio, la sfida degli ascolti si è rinnovata.

Su Rai 1, la serie tv che vede protagonista Luisa Ranieri ha raccolto davanti al piccolo schermo 4.553.000 spettatori pari al 27.4% di share dalle 21:50 alle 23:46.

Nulla di fatto per Zelig 30 su Canale 5 che ha conquistato 2.857.000 spettatori con uno share del 21.9% dalle 22:01 alle 00:47 (By Night a 1.126.000 e il 23.6%).

Su La7 La Torre di Babele raggiunge 917.000 spettatori pari al 4.8% di share.

Il parere degli utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato con entusiasmo i nuovi episodi de La Preside.

Un utente si è soffermato sulle dinamiche: "Chi sta tradendo la preside, il poliziotto o il professore del Nord? Di Giuliana la vesuviana mi fido". Un altro telespettatore ha invece fatto un confronto tra la vita di privata e la vita professionale della dirigente scolastica: "Eugenia nella sfera privata è criticabile, ma il lavoro fatto con i ragazzi è straordinario".

Un ulteriore telespettatore: "I temi trattati in questa serie sono importantissimi. Oltre alla dispersione scolastica, il fatto che la preside si sia prodigata per riportare a scuola sia Mario vittima di bullismo di genere e Marita vittima del fidanzato violento". Tra gli utenti c'è chi ha espresso un commento su Nicola e Lucia: "So già che la figlia del carabiniere e il figlio del boss di quartiere ci daranno grandi soddisfazioni". Un altro utente invece ha ipotizzato una possibile relazione tra Eugenia Carfora ed il professore di lettere arrivato dal Nord: "Mi piacerebbe come coppia". Infine c'è chi ha esultato per gli ascolti tv: "Quando una serie è ben strutturata il risultato viene sempre premiato".