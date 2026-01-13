Il prossimo lunedì 19 gennaio su Rai 1 andranno in onda gli ultimi due episodi della mini-serie La Preside che vede come protagonista Luisa Ranieri nei panni della dirigente scolastica Eugenia Liguori. Stando alle anticipazioni la lotta alla dispersione scolastica e la voglia di regalare un futuro migliore ai ragazzi di Caivano (provincia di Napoli) si complica, in quanto alcuni ignoti cercheranno di investire Eugenia.

La Preside: anticipazioni 19 gennaio

Le anticipazioni de La Preside parlano di un percorso in salita per Eugenia Liguori nonché dirigente scolastica dell'Istituto Superiore Annamaria Ortense.

La dirigente dopo essere riuscita a portare tra i banchi di scuola Nicola (figlio di una famiglia molto influente sul territorio), dovrà affrontare nuove problematiche. All'interno dell'Istituto infatti scoppierà un incendio. Ma non è tutto, perché ignoti cercheranno di investire con un furgone Eugenia Liguori: la donna da tempo riceve delle telefonate anonime, ma non ha mai voluto denunciare. Insieme all'aiuto di alcuni docenti, riuscirà a convincere Marita a tornare tra i banchi di scuola nonostante abbia un fidanzato violento. Anche Mario tornerà a scuola sfidando i bulli e la diffidenza dei genitori del ragazzo. Inoltre riporterà a scuola anche la figlia del custode, quest'ultimo ha una lavanderia abusiva all'interno dell'edificio.

Nel quarto ed ultimo episodio dal titolo "Apri gli occhi", Eugenia scoprirà di essere stata tradita da chi pensava essere un suo "alleato".

La serie è tratta da una storia vera

Luisa Ranieri veste i panni di Eugenia Liguori, ovvero una dirigente scolastica che sceglie di andare in un territorio difficile come quello di Caivano quando tutti si rifiutavano di accettare quel posto.

La serie tv è tratta dalla storia di Eugenia Carfora: la dirigente scolastica è diventata un simbolo di resilienza e ha trasformato l'Istituto Superiore in una scuola modello in tutto il mondo. Luca Zingaretti ha collaborato in ogni fase del progetto, mentre la regia è di Luca Miniero.

Ascolti tv 12 gennaio: Luisa Ranieri stravince

I primi due episodi de La Preside in onda su Rai 1 hanno raccolto davanti al piccolo schermo 4.814.000 spettatori pari al 27% di share dalle 21:51 alle 23.37.

Su Canale 5 Zelig 30 ha conquistato 2.953.000 spettatori con uno share del 21.1% dalle 21:58 alle 00:41 (By Night a 1.039.000 e il 20.4%).

Il parere di alcuni telespettatori

Su X, le vicende di Eugenia Liguori sono state commentate in modo positivo dai telespettatori. Un utente ha scritto: "Dopo le anticipazioni della prossima puntata, non vedo l'ora di lunedì per vedere chi metterà in subbuglio la scuola". Un altro telespettatore ha invece affermato: "È vero che si chiama 'La Preside' ma avrei preferito vedere qualcosa di più sulle storie dei ragazzi".

Un ulteriore utente ha commentato: "Molto brava Luisa Ranieri ad interpretare un personaggio simile". Un utente ha detto di essere soddisfatto poiché un tema come quello trattato ne La Preside non è mai stato portato sul piccolo schermo. Un utente si è complimentato con Ludovica Nasti: "È stato bello rivederla in tv". Tra gli utenti c'è chi si è detto entusiasta per il cast e chi ha commentato: "Rendiamoci conto che Luisa Ranieri interpreta ruoli in tutte le lingue del paese in modo magistrale, una delle migliori attrici che abbiamo in Italia". Il giornalista Francesco Canino ha elogiato Luisa Ranieri: "Non sbaglia un ruolo". Infine c'è anche chi ha chiesto alla Rai di fare una seconda serie su La Preside e magari focalizzarsi sulle storie degli alunni o dei professori.