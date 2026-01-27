Lunedì 2 febbraio, su Rai 1, andrà in onda dalle 21:30 l'ultima puntata de La Preside. Secondo le anticipazioni, Nicola verrà arrestato. Inoltre la dirigente scolastica Eugenia Liguori avrà a che fare con il figlio minore Andrea: il ragazzo infatti, ha iniziato a frequentare delle amicizie poco raccomandabili tanto che dopo aver fatto una rissa ha rubato.

La Preside: Lucia informa Eugenia dell'arresto di Nicola

Le anticipazioni legate all'ultima puntata de La Preside, annunciano l'arresto di Nicola.

Non è dato sapere se il ragazzo, figlio di Giuliana sia stato incastrato oppure abbia commesso qualche reato.

Michele riceve un messaggio in cui viene informato dell'arresto del suo migliore amico e lo dice a Lucia. Quest'ultima avverte immediatamente la dirigente scolastica Eugenia Liguori e subito si attivano per capire cos'è accaduto. I problemi per la preside non finiscono qui, perché dopo il sequestro di un'ala della scuola insieme ai suoi studenti scende per le strade di Caivano a protestare.

Per quanto riguarda la vita privata di Eugenia Liguori, il figlio Andrea inizierà a frequentare dei brutti giri: dopo aver fatto a botte, stavolta ruberà. Dunque si tratta di una nuova preoccupazione per la dirigente e suo marito che arriverà a pensare dove hanno sbagliato.

Ascolti tv: vola Luisa Ranieri

Ieri, 26 gennaio si è rinnovata la sfida degli ascolti tv del prime time.

Su Rai 1, La Preside con Luisa Ranieri ha incollato al piccolo schermo 4.225.000 spettatori pari al 24.7% di share dalle 21:49 alle 23:40: rispetto alle serate precedenti, la mini-serie ha avuto un piccolo calo ma è riuscito comunque ad ottenere ottimi ascolti.

Su Canale 5, Zelig 30 conquista 2.748.000 spettatori con uno share del 20.8% dalle 22 alle 00:47 (By Night a 1.098.000 e il 21.4%).

Su La7 La Torre di Babele è stato visto da 911.000 spettatori con il 4.7% di share.

Commenti positivi per i temi trattati nella serie tv

Su X, diversi utenti hanno espresso un parere positivo sui temi trattati nella serie tv La Preside.

"Vorrei tanto sapere se Nicola è stato incastrato da "La Vesuviana" o dal padre di Lucia visto che nessuno dei due approva questa relazione", ha chiesto un utente.

Un altro utente ha commentato la trama dell'ultima puntata: "L'arresto di Nicola non ce lo meritavamo". Commentando gli episodi in onda ieri, un telespettatore si è soffermato sull'aggressione di genere ai danni di Mario: "Questo è un film, ma certi ragazzi subiscono davvero il trattamento di Mario. Un pugno nello stomaco". Un altro utente ha invece commentato la storyline di Tano e Jessica: "Non sanno né leggere né scrivere, ma il padre vuole portarli a fare le serate canore per guadagnare soldi". Tra i telespettatori c'è anche chi ha ironizzato su alcuni momenti della serie: "Oddio ma questa serie ci regala tutto: il cringe, la protezione verso Mario, il malessere, gli amori non corrisposti… tutto".

Un fan ha criticato Vittorio: "Eugenia un marito ce l'ha, quindi mollala". Infine c'è anche chi già sta chiedendo a gran voce la seconda serie: "Col finale aperto mi auguro una seconda stagione che parla dei ragazzi".