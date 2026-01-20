Ieri, 19 gennaio su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata de La Preside dove Giuliana "La Vesuviana" ha messo in guardia la dirigente scolastica. Le anticipazioni della puntata di lunedì 26 gennaio raccontano dei dubbi di Eugenia Carfora verso tutte le persone che sono intorno a lei all'interno dell'istituto scolastico ma i sospetti cadranno su una persona in particolare ovvero il maresciallo Corsi.

Riassunto puntata 19 gennaio

Nella puntata de La Preside in onda il 19 gennaio, Eugenia Carfora ha ricevuto l'ennesimo avvertimento. La donna mentre si trovava a passeggiare sul lungomare, stava per essere investita da un furgone che viaggiava a tutta velocità ma ha deciso di non sporgere denuncia.

Grazie alla sua tenacia, la dirigente scolastica è riuscita a riportare fra i banchi di scuola Mario e Marita: il primo era vittima di violenza di genere, mentre la seconda aveva smesso di frequentare la scuola dell'obbligo per via di un'amore tossico. Se dal punto di vista professionale le cose sembrano andare per il meglio, nella sfera privata il rapporto con il figlio Andrea risulta essere sempre più complicato.

Durante una retata, lo zio e il cugino di Nicola sono stati arrestati e quindi tutta la famiglia si è riversata fuori dal penitenziario in segno di protesta. Inizialmente Nicola aveva smesso di andare a scuola in quanto pensava che fosse stata la preside a denunciare i suoi famigliari, ma successivamente è ritornato tra i banchi di scuola.

Anche Giuliana ha iniziato a tendere la mano verso Eugenia Carfora, tanto che ha cercato di metterla in guardia: "Tu hai coraggio, ma devi stare attenta perché ti stai fidando della gente sbagliata". Inizialmente la dirigente ha chiesto spiegazioni, ma Giuliana ha tagliato corto: "Tu sei pazza, non scema, hai capito bene cosa voglio dire".

La Preside: anticipazioni

Il dialogo con Giuliana non è passato inosservato nella mente di Eugenia Carfora, tanto che sarà al centro delle puntate del 26 gennaio.

La dirigente scolastica infatti, inizierà a dubitare di tutti i suoi collaboratori: corpo docente, personale ATA e studenti.

Ripensando al comportamento del maresciallo Corsi, la preside noterà alcuni atteggiamenti ambigui. Ad esempio Corsi le ha sempre consigliato di non denunciare gli atti intimidatori, le ha consigliato di non immischiarsi in cose che non riguardano la scuola ma il territorio. In occasione dei nuovi episodi, Eugenia riceverà nuove intimidazione per aver fatto sgomberare la lavanderia abusiva di Gianni tenuta all'interno dell'edificio scolastico. Durante i festeggiamenti per l'apertura dell'indirizzo alberghiero, il maresciallo Corsi arriverà per mettere i sigilli alla nuova ala dell'istituto.