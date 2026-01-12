Le anticipazioni della puntata di martedì 13 gennaio 2026 de La Promessa rivelano che alla tenuta si respirerà un clima particolarmente teso. L'arrivo di una lettera alquanto inquietante proveniente dal conte de Ayala creerà parecchio scompiglio. A sconvolgere gli animi dei protagonisti sarà anche l'arrivo di una tragica notizia sul dottore Gamarra, il quale perderà la vita. Martina si focalizzerà sui preparativi del matrimonio con Jacobo, ma compirà delle scelte che genereranno delle frizioni con il futuro consorte.

Anticipazioni La Promessa: nascono frizioni tra Martina e Jacobo

Nella prossima puntata de La Promessa, quella di martedì 13 gennaio, vedremo che Padre Samuel continuerà a prendersi cura di Tono, dopo averlo ritrovato privo di sensi. Lope focalizzerà la sua attenzione sulle sue ricerche per venire a capo dell'identità dell'uomo. Il suo scopo sarà scoprire se sia davvero il figlio di Simona. Martina continuerà a darsi da fare per l'organizzazione del suo matrimonio con Jacobo, tuttavia, prenderà alcune decisioni senza consumare il futuro consorte. Quando l'uomo lo scoprirà non la prenderà bene, sta di fatto che tra i due nasceranno delle frizioni.

Antonio e Nica scoprono chi ha ucciso Jana, il dottor Gamarra muore

Leocadia, dal canto suo, entrerà sempre più nel ruolo di nuova responsabile de La Promessa, e riuscirà a stabilire la sua autorità grazie al supporto prezioso di Petra. Tra le due nascerà un'intesa che creerà molta sorpresa negli altri membri della tenuta. Tra Ana e Petra ci sarà uno scontro molto acceso. La prima sfiderà la seconda per proteggere Maria Fernandez. Antonio e Nica faranno una scoperta agghiacciante. Manuel racconterà loro chi sia stata la vera artefice della morte di Jana.

In questo clima di forte sgomento, poi, a La Promessa arriverà una lettera sconcertante scritta dal conte de Ayala. Nella puntata del 13 gennaio della soap verrà a galla un tragico avvenimento; il dottor Gamarra è morto, e la notizia getterà tutti i protagonisti della tenuta nello sconforto, nonché in uno stato di forte agitazione.

La Promessa, gli ascolti delfine settimana: puntate del 10 e 11 gennaio 2026

Gli ascolti tv de La Promessa continuano ad essere piuttosto elevati secondo gli standard di Rete 4, confermando il favore del pubblico per questa soap opera. La puntata andata in onda domenica 11 gennaio, infatti, ha radunato dinanzi la tv 1.039.000 spettatori ottenendo il 5,4% di share. Mentre quella di sabato 10 gennaio 2026 ha totalizzato 942.000 spettatori, mantenendosi sempre sulla soglia del 5,3% di share.