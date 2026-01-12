Adriano si ripresenterà a La Promessa da Catalina nelle puntate dal 19 al 24 gennaio, ma lei non vorrà saperne di parlargli e lo manderà via.

Le anticipazioni rivelano che Catalina si agiterà più del dovuto per evitare un riavvicinamento con Adriano e avrà un piccolo malore. Il mezzadro andrà via ancora una volta sconfitto e dispiaciuto, ignorando che i figli che stanno per nascere siano suoi.

Curro vittima di un attentato a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la settimana si aprirà con un grave accaduto: qualcuno proverà a farà fuori Curro con una caduta da cavallo, tagliando le cinghie della sella.

Fortunatamente Curro se la caverà solo con un grosso spavento e qualche ferita, ma il ragazzo saprà bene che non si è trattato di un incidente. A questo proposito chiederà a Pia di riesumare il corpo di Jana per accelerare le indagini prima che sia troppo tardi. Nel frattempo, Manuel parlerà con Catalina e proverà a convincerla a parlare con Adriano ma lei si rifiuterà di riallacciare i rapporti con il suo ex. Il marchesino ricorderà a sua sorella che Adriano è il padre dei suoi figli, ma questo non basterà a farle cambiare idea. La donna avrà intenzione di crescere i gemelli da sola e senza l'aiuto di nessun uomo. Qualche giorno dopo, però, il mezzadro si farà coraggio e andrà al palazzo da Catalina, fingendo di passare di lì per caso.

La paura di Catalina e la delusione di Adriano

Nelle puntate de La Promessa dal 19 al 24 gennaio, Catalina si agiterà molto a causa della visita di Adriano. La donna, infatti, già nei giorni scorsi aveva chiesto al mezzadro di non farsi più vedere. Ma perché Catalina è così ostile nei confronti di Adriano? La risposta l'ha data a Martina qualche giorno fa: è ancora innamorata di lui e teme di soffrire come ha sofferto per l'abbandono di Pelayo. Adriano, però, non saprà nulla dei sentimenti di Catalina e ignorerà anche di essere il padre dei suoi figli. Il mezzadro si recherà da Catalina perché vorrebbe ricominciare con lei nonostante tutto e farsi carico dei bambini che aspetta. Adriano ribadirà a Catalina che vuole solo aiutarla, ma lei lo manderà via dopo l'ennesimo litigio e avrà anche un piccolo malore per l'agitazione.