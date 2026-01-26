Le anticipazioni de La Promessa dal 2 all'8 febbraio rivelano che si arriverà al fatidico momento del parto gemellare di Catalina.

La donna metterà al mondo i suoi bambini e, dopo il lieto evento, deciderà di confessare tutta la verità al vero padre dei bambini, affrontando così l'ignaro Adriano.

Il parto di Catalina: anticipazioni La Promessa 2-8 febbraio 2026

Le trame degli episodi di inizio febbraio rivelano che per Catalina arriverà il momento del fatidico parto. La donna verrà portata d'urgenza in ospedale dove i medici procederanno con un parto cesareo d'urgenza.

Catalina diventerà così mamma dei suoi due bambini, i gemelli che ha portato in grembo con tanto amore nel corso di questi mesi.

Intanto Manuel, in ospedale, deciderà di affrontare Adriano e gli confesserà che è proprio lui il padre dei gemelli partoriti da Catalina, ma gli chiederà di mantenere il riserbo e di non affrettare i tempi, dato che la donna ha intenzione di dirgli tutta la verità al più presto.

Catalina svela la verità al padre dei suoi figli nei prossimi episodi de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa dal 2 all'8 febbraio rivelano che Adriano resterà sconvolto da tale confessione di Manuel ma deciderà di mantenere il segreto.

Sarà proprio Catalina che, dopo il momento del parto, si ritroverà faccia a faccia con Adriano e deciderà di confessargli la verità sul fatto che sia proprio lui il padre biologico dei suoi due gemelli.

Intanto Manuel potrà finalmente conoscere i suoi nipotini e non riuscirà a non pensare alla sua amata Jana, scomparsa assieme al bambino che portava in grembo.

Il successo de La Promessa nel daytime di Rete 4

In attesa di questi nuovi episodi, prosegue il grande successo de La Promessa nel preserale feriale e festivo di Rete 4.

La soap opera spagnola si è ormai stabilita sulla soglia fissa di 1 milione di spettatori, arrivando spesse volte a toccare anche la media di 1,2 milioni di fedelissimi, nonostante i vari spot pubblicitari presenti all'interno della puntata.

Lo share si è assestato sulla soglia compresa tra il 5,50 e il 6%, con picchi che raggiungono anche il 7% durante la messa in onda in una fascia oraria estremamente complicata e competitiva per gli ascolti.