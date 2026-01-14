Petra cambierà idea grazie a Don Samuel e non licenzierà più Maria nella puntata de La Promessa di mercoledì 21 gennaio.

Le anticipazioni rivelano che Maria avrà già pronte le valigie per partire quando Petra arriverà a dirle che resterà al suo posto. La governante chiederà alla cameriera di impegnarsi seriamente sul lavoro perché per lei non ci sarà una terza possibilità.

Maria pronta a lasciare La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il destino di Maria sembrerà segnato dopo il licenziamento di Petra. La governante, infatti, sarà irremovibile e non ascolterà le richieste di Romulo e degli altri domestici che chiederanno un po' di clemenza per Maria.

Petra spiegherà che non è più tollerabile per lei continuare a lavorare con una cameriera che lavora poco e male. La ragazza sarà rassegnata, anche perché inizierà a pensare che stare lontana da La Promessa potrebbe aiutarla a convivere meglio con il dolore per la perdita di Jana. Maria preparerà i bagagli e sarà pronta a salutare tutti i suoi amici per mettersi in cerca di un altro lavoro. Teresa e Vera incoraggeranno la loro amica, certe che con le sue capacità troverà un nuovo impiego.

Il cambiamento improvviso di Petra e i festeggiamenti della servitù

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 21 gennaio, Petra arriverà nella stanza di Maria proprio quando starà salutando le sue amiche. La governante chiederà alla ragazza di disfare le valigie: "Resti al tuo posto".

Petra spiegherà che è stato Don Samuel a convincerla a dare una seconda possibilità alla ragazza e lei non si è sottratta. "Non ce ne sarà una terza", dirà Petra a Maria, raccomandandole di non commettere più errori perché in futuro non sarà più così gentile con lei. Al palazzo la gioia sarà grande per tutta la servitù che quando sarà riunita a cena festeggerà per la mancata partenza di Maria. Tutti ringrazieranno padre Samuel che è riuscito a convincere Petra a tornare sui suoi passi quando sembrava impossibile. Romulo spiegherà che avrebbe preferito una festa vera e propria per Maria, ma la situazione critica del palazzo glielo ha impedito. Santos, inoltre, rivelerà a Maria che sua madre Ana aveva già parlato con la sua proprietaria di casa per ospitarla mentre era in cerca di un altro lavoro.