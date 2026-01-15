Vera avrà una pessima notizia per Pia nella puntata de La Promessa di venerdì 23 gennaio: "Dieguito è scomparso", dirà di ritorno dal paese.

Le anticipazioni rivelano che Pia sarà disperata e chiederà di uscire subito a cercare il suo bambino, ma Vera proverà a calmarla. Nel frattempo, Manuel chiederà a Catalina di dare una possibilità ad Adriano ma lui non vorrà saperne.

Vera andrà a Lujan ma non troverà Dieguito

Le anticipazioni de La Promessa raccontano Petra deciderà di non licenziare Maria e la servitù festeggerà con una torta e un brindisi. L'indomani, Vera chiederà a Candela se sia avanzato un pezzo di torta perché vuole portarlo al piccolo Dieguito.

La cameriera, infatti, dovrà andare a Lujan per delle commissioni per Catalina e ne approfitterà per salutare il figlio di Pia. La giornata trascorrerà normalmente al palazzo, ma Vera tarderà ad arrivare e Candela inizierà a preoccuparsi. La cameriera tornerà molto agitata e avrà una pessima notizia: "Dieguito è sparito", dirà ai suoi colleghi che resteranno senza parole. Lope chiederà a Vera di aspettare prima di allarmare Pia, ma quest'ultime entrerà in cucina proprio in quel momento e chiederà spiegazioni. Vera, a quel punto, non potrà mentire: "Diego è scomparso", dirà con un filo di voce a Pia che andrà subito in panico. La domestica chiederà di assentarsi subito per andare a cercare il suo bambino, ma Vera le spiegherà che già tutto il paese si è mobilitato.

Il ritorno di Adriano a La Promessa da Catalina

Nella puntata de La Promessa di venerdì 23 gennaio, Manuel parlerà con Catalina per convincerla a cambiare idea su Adriano. Il marchesino ricorderà a sua sorella che il mezzadro è il padre dei suoi figli e dovrebbe dargli una possibilità. La donna, però, non vorrà proprio saperne e il suo umore peggiorerà quando Adriano tornerà ancora al palazzo per parlarle. Il mezzadro chiederà a Catalina di calmarsi e ascoltarlo, perché le sue intenzioni sono serie. Adriano ribadirà che è serio quando dice che vorrebbe sposarla e aiutarla con i suoi figli. La reazione della donna, tuttavia, sarà sempre la stessa e manderà via Adriano con rabbia. L'agitazione sarà tale che provocherà in Catalina un piccolo malore che la costringerà a sedersi.