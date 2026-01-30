La Promessa torna su Rete 4 con una settimana ricca di emozioni e colpi di scena: da venerdì 31 gennaio a venerdì 7 febbraio, alle 19:40, il pubblico assisterà a un susseguirsi di eventi drammatici e rivelazioni sconvolgenti. Il parto di Catalina tiene tutti col fiato sospeso, mentre Pia e Curro si mettono sulle tracce dell'assassino di Jana. Adriano si avvicina sempre più a Catalina, che gli svela un segreto destinato a cambiare le loro vite. Intanto, Martina prende una decisione drastica sul suo matrimonio, mentre Leocadia agisce nell’ombra riportando a La Promessa quadri e oggetti di valore.

E mentre la tensione tra Ana e Ricardo sale alle stelle, nuove alleanze e vecchi rancori minacciano la serenità della tenuta.

La nascita dei gemelli di Catalina e la verità su Adriano

Le anticipazioni raccontano l’ansia che si respira a La Promessa per il parto complicato di Catalina. Dopo aver dato alla luce una bambina, la situazione precipita: la giovane non ha più contrazioni e il dottor Ferrer, chiamato d’urgenza a palazzo, propone un taglio cesareo per salvare madre e secondo figlio, evitando il rischio di un trasferimento in ospedale. La famiglia e la servitù attendono con il fiato sospeso il verdetto del medico. L’operazione riesce e Catalina mette al mondo anche un bambino, ma resta priva di sensi fino all’intervento del dottore che la riporta alla coscienza.

Nel frattempo, Adriano corre accanto a lei e Catalina, tra la commozione generale, gli confida che è lui il padre dei gemelli. La notizia, tenuta segreta a Manuel, aggiunge una nuova, intensa sfumatura emotiva ai rapporti tra i protagonisti. Manuel stesso si avvicina ai neonati, provando un misto di gioia per la nuova vita e nostalgia per la perdita di Jana, ancora una ferita aperta nel cuore della famiglia.

Pia e Curro alla ricerca della verità su Jana, Martina rimanda le nozze

Mentre la casa festeggia la nascita dei gemelli, Pia e Curro non possono dimenticare la tragedia che li ha colpiti: la morte di Jana. I due, sempre più determinati a trovare la verità sulla sua scomparsa, cercano un esperto di veleni per scoprire chi possa aver avuto accesso al cianuro.

Pia, però, rischia di essere scoperta da Rufino, che trova un fazzoletto con lo stemma della Promessa durante le sue indagini. Anche la questione del matrimonio di Martina tiene banco: la giovane, turbata dal litigio con Abel e dalla pressione di Jacobo – sempre più influenzato da Lorenzo – decide di rimandare le nozze, scegliendo di non farsi domare. Il clima si complica ulteriormente con le tensioni tra Ana e Ricardo, che la accusa apertamente di aver orchestrato la scomparsa di Diego. Adriano, invece, chiede a Catalina di scegliere il loro destino insieme, mentre Curro e Ángela si lasciano finalmente andare ai sentimenti che li uniscono, dopo tanti ostacoli.

Nella puntata precedente di La Promessa

Nell’appuntamento precedente, la tensione era alle stelle: Pia, sconvolta dopo la visita al cimitero, ha confermato a Curro i sospetti sul decesso di Jana, notando segni inequivocabili di avvelenamento. Manuel, devastato dal dolore, ha chiesto a Maria di restare accanto a lui a La Promessa per superare la perdita. Samuel si è avvicinato a donna Petra, cercando di lenire le sue ferite attraverso la preghiera. Intanto, Catalina, sempre più provata, ha continuato a respingere Adriano, generando l’ennesimo scontro tra i due. Simona ha vissuto con malinconia la partenza di Antonito, trovando conforto in Vera. Ma il vero dramma si è consumato quando Angela e Curro, preoccupati per la salute di Catalina, l’hanno trovata in preda alle doglie nei giardini. Il parto, difficile e doloroso, ha portato alla nascita di una bambina, ma qualcosa è subito apparso fuori posto, lasciando tutti con il fiato sospeso per le sorti della mamma e della neonata.