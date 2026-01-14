Nelle prossime puntate de La Promessa, che andranno in onda in Italia nel corso delle prossime settimane, alla tenuta arriverà una nuova protagonista, ovvero, Emilia Suarez. La nuova arrivata farà il suo ingresso per volontà di Leocadia. Sin da subito, però, si noterà una certa inquietudine in Romulo, cosa che non potrà non far sorgere il sospetto che tra di loro sia accaduto qualcosa in passato.

Arriva Emilia Suarez a La Promessa: chi è, e cosa farà

Le anticipazioni delle prossime settimane de La Promessa rivelano che Emilia Suarez farà il suo ingresso alla tenuta in qualità di infermiera.

La donna verrà chiamata da Leocadia a seguito del difficile parto gemellare subito da Catalina, da cui nasceranno Andres e Rafaela. Malgrado l'aiuto di Adriano Garcia, che finalmente apprenderà di essere il padre dei neonati, Catalina avrà bisogno di avere accanto a sé una persona esperta per rimettersi. Ecco che, dunque, verrà chiamata Emilia. La Lujan prenderà subito in simpatia la nuova arrivata, sta di fatto che si affiderà a lei e seguirà attentamente i suoi consigli.

Romulo turnato dall'arrivo di Emilia

Lo stesso, però, non può dirsi di Romulo. Quest'ultimo, infatti, nel momento in cui si troverà dinanzi Emilia Suarez, non potrà fare a meno di mostrarsi alquanto turbato. A percepire il suo evidente nervosismo saranno anche Alonso e Loecadia, presenti al momento del loro primo incontro.

Malgrado questo, però, tutti proveranno a far finta di nulla evitando di fare domande. Anche Emilia sarà piuttosto inquieta, sta di fatto che accetterà di farsi presentare a tutta la servitù da Petra. Dopo l'incontro tra Emilia e Romulo, a La Promessa si noterà un comportamento sfuggente da parte di entrambi, i quali faranno il possibile per non incrociarsi nella tenuta e, soprattutto, per non rimanere da soli nella stessa stanza.

Cosa si cela dietro l'imbarazzo tra Romulo ed Emilia?

Il comportamento di Emilia e Romulo desterà molto sospetto nei protagonisti de La Promessa e, di conseguenza, anche nei telespettatori da casa, i quali non potranno fare a meno di domandarsi la ragione del loro imbarazzo.

Cosa c'è stato tra di loro? Tra i due potrebbe esserci stata una relazione di tipo sentimentale in passato, oppure un legame di altro genere, che potrebbe presto portare alla luce dei segreti. Solo attendendo le prossime messe in onda si potrà scoprire la verità.