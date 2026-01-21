Il rapporto tra Alonso e Curro arriva a un punto di non ritorno nelle prossime puntate de La Promessa. Mentre il Marchese implora ancora tempo e fiducia, il giovane è stanco delle promesse mancate. Con la vita di Ángela in pericolo a causa di Lorenzo, Curro rompe il silenzio con un confronto duro che mette Alonso con le spalle al muro. Il rischio di un errore irreversibile è ormai dietro l’angolo.

Il rapporto tra Alonso e Curro entra in una fase critica

Il rapporto tra Alonso e Curro entrerà in una fase delicata, segnata da promesse, tensioni e decisioni rimandate che rischieranno di avere conseguenze irreversibili.

Alonso cercherà inizialmente di rassicurare il figlio, promettendogli di non aver dimenticato l’impegno preso nei suoi confronti. Gli assicurerà di essere determinato a trovargli al più presto una posizione adeguata, un ruolo che possa finalmente riconoscergli dignità e stabilità all’interno del palazzo.

"Non ho dimenticato quello che ti ho promesso. Sto facendo il possibile per sistemare la tua posizione, e lo farò presto", dirà Alonso, tentando di trasmettere fiducia.

Parole che, però, non basteranno a placare l’inquietudine di Curro. Per lui, le promesse non mantenute inizieranno a pesare quanto le azioni mancate, soprattutto mentre la situazione di Ángela con Lorenzo continuerà a peggiorare giorno dopo giorno.

Leocadia blocca l’ascesa di Curro e aumenta le tensioni a palazzo

Il clima si farà ancora più teso quando Alonso comunicherà a Leocadia la sua intenzione di migliorare lo status di Curro. La reazione della donna sarà furiosa: gli ricorderà che il duca di Carvajal y Cifuentes aveva accettato la presenza di Curro a palazzo solo perché lavorava come lacchè, e che qualsiasi cambiamento potrebbe riaprire conflitti pericolosi.

Questo nuovo ostacolo spingerà Alonso a muoversi con estrema cautela, rafforzando in lui la convinzione che ogni passo debba essere calcolato. Curro, invece, interpreterà l’ennesima esitazione come un segnale di immobilismo, soprattutto quando il discorso tornerà su Ángela.

Lo scontro finale tra Curro e Alonso lascia tutto in sospeso

"Ogni giorno che passa senza fare nulla per Ángela è già irreversibile", dirà Curro con amarezza, sentendo che il tempo sta diventando il loro peggior nemico.

Alonso cercherà di fermarlo, ribadendo che la situazione è più complessa di quanto sembri e che una mossa affrettata potrebbe compromettere tutto.

"Se ci precipitiamo, rischiamo di commettere un errore che non potremo più rimediare", gli risponderà, chiedendogli ancora una volta fiducia.

Ma Curro non sarà più disposto ad aspettare. "E cosa vorrebbe che facessi? Restare a guardare mentre le distruggono la vita?", ribatterà, mettendo Alonso di fronte a una scelta morale sempre più difficile.

Il confronto si chiuderà con un appello accorato del padre: "Promettimi che non farai nulla di sconsiderato da solo. Voglio che tu ti fidi di me. Figlio, questa situazione si risolverà. Credimi".

Curro non risponderà. Il suo silenzio lascerà intendere che la distanza tra lui e Alonso è ormai profonda e che la promessa fatta potrebbe non essere mantenuta.