La soap La Promessa prosegue su Rete 4 con nuovi episodi ricchi di colpi di scena in programma da sabato 18 a venerdì 24 gennaio alle 19:40. Le anticipazioni svelano che la tenuta sarà scossa da molteplici tensioni: Catalina respingerà nuovamente la proposta di matrimonio di Adriano, mentre Maria rischierà di perdere il lavoro ma otterrà un’inaspettata seconda chance. Nel frattempo, la scomparsa del piccolo Diego getterà nel panico Pia e i suoi amici. Curro continuerà a indagare sulla misteriosa morte di Jana, ma durante una gara a cavallo si ritroverà vittima di un sabotaggio che rischierà di costargli caro.

Catalina dice no ad Adriano, Maria salva il lavoro e Diego scompare

Catalina si conferma ancora una volta determinata nella sua indipendenza: quando Adriano le propone di sposarlo, la giovane lo respinge senza esitazione, dichiarando di non voler essere oggetto della sua compassione. La sua fermezza la mette al centro delle dinamiche della tenuta, anche quando Manuel prova a convincerla a cambiare idea. Nel frattempo, Maria vive momenti di angoscia: sembra ormai prossimo il suo licenziamento, ma grazie all’intervento di Samuel presso Petra, la situazione si ribalta. Maria ottiene una seconda possibilità e la servitù si stringe attorno a lei in un momento di gioia collettiva.Un’altra trama che tiene con il fiato sospeso è la scomparsa di Diego, il figlio di Pia.

Vera, durante una visita a Luján, si accorge che il bambino non si trova più e al suo ritorno la notizia getta tutti nell’ansia. Sarà Ana, improvvisamente, a riportare il piccolo Diego alla tenuta, sanando una grande paura e restituendo un po’ di serenità a Pia.

Curro rischia la vita e indaga sul mistero di Jana

Le indagini sulla morte di Jana si fanno sempre più pressanti: Curro e Pia, determinati a scoprire la verità, decidono di non fermarsi davanti a nulla. Ma proprio mentre Curro è impegnato nell’organizzazione di un picnic all’aperto, accetta la sfida di Lorenzo e Jacobo a una gara a cavallo. Durante la corsa, Curro cade rovinosamente e perde i sensi: il sospetto che la sella sia stata sabotata si fa strada, soprattutto quando viene ritrovato un taglio netto sulla cinghia che la teneva fissata.

Nonostante i dolori, Curro cerca di minimizzare, ma Manuel si insospettisce e lo interroga senza però ottenere risposte. L’atmosfera si fa tesa: qualcuno nella tenuta sembra disposto a tutto pur di nascondere la verità.Nel frattempo, la presenza di Antonio, il figlio di Simona, alla Promessa genera nuovi malintesi e tensioni. Petra, dopo molte insistenze, accetta che il ragazzo rimanga nella stanza di Samuel, mentre Rómulo cerca di mediare tra madre e figlio per tentare una riconciliazione familiare.

Leocadia prende il controllo e nuovi equilibri nella tenuta

Leocadia continua a far sentire la sua influenza nella casa, coinvolgendo Alonso e facendo sentire la sua presenza in ogni decisione. La donna regala due culle a Catalina, rafforzando ulteriormente la sua posizione.

Nel frattempo, tra Jacobo e Martina sorgono nuove tensioni, mentre Jacobo comunica l’intenzione di andare a trovare i suoi genitori dopo essere stato provocato da Lorenzo. Manuel conferma alla famiglia che non lascerà la Promessa per l’Italia, rassicurando Alonso che temeva la sua partenza.Sul fronte emotivo, Maria Fernández è ancora profondamente segnata dalla morte di Jana e medita di lasciare la tenuta, ma viene dissuasa da Teresa e Samuel che cercano di starle vicino. Curro, sempre più determinato a svelare il mistero della sorella, convince Pia che l’unico modo per scoprire la verità sia riesumare il corpo di Jana, aprendo così un nuovo e delicato capitolo nelle indagini.

Nella puntata precedente di La Promessa

Nell’episodio precedente, Alonso ha colto Leocadia nella stanza della marchesa Cruz: la donna ha giustificato la sua presenza con una presunta perdita d’acqua nella sua camera, ma Alonso ignora che Leocadia non ha alcuna intenzione di lasciare quella posizione privilegiata. Nel frattempo, il marchese è stato assalito dalle preoccupazioni per la scomparsa del figlio, mentre Martina si è immersa nelle incombenze della tenuta e Jacobo ha iniziato a mostrare segni di noia. Leocadia ha proposto un picnic per ravvivare l’atmosfera, mentre i maggiordomi hanno messo in guardia Maria Fernández sul rischio di licenziamento. Nonostante Teresa abbia insistito con Petra affinché cambiasse idea, la situazione di Maria si è fatta sempre più critica.

Lope ha continuato a ingannare Antoñito, facendogli credere di trovarsi nella casa parrocchiale, con Vera pronta ad aiutarlo. Pia si è mostrata infastidita dall’apprezzamento di Maria verso Ana, mentre Catalina si è sentita serena per la sua scelta di non accettare la proposta di Adriano.