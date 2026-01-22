Dal 23 al 31 gennaio, La Promessa torna su Rete 4 alle 19:40 con una settimana densa di emozioni, colpi di scena e scelte difficili. I riflettori sono puntati su Catalina, che affronta un parto complicato e rischia la vita. Al suo fianco ci sono Curro e Angela, pronti ad aiutarla in un momento drammatico che mette in pericolo sia lei sia la neonata. Nel frattempo, Pia si trova di fronte a una scoperta scioccante sulla salma di Jana, mentre Manuel prende una decisione definitiva riguardo al suo futuro, scegliendo di restare in Spagna e sostenere la famiglia.

Sullo sfondo, la tensione tra Simona e il figlio Antonio si acuisce, mentre nuove dinamiche travolgono i rapporti tra i servitori e i nobili della tenuta.

Catalina affronta il parto tra paura e speranza

La settimana è segnata dal travaglio di Catalina, che si ritrova da sola nel bosco, colta dalle doglie e in preda a un dolore lancinante. Angela e Curro, profondamente preoccupati, la trovano e cercano di prestarle soccorso, ma la situazione appare subito critica. Dopo aver dato alla luce una bambina, Catalina mostra segni di sofferenza e complicazioni: Angela corre a palazzo con la neonata per chiedere aiuto, mentre Adriano arriva sul luogo e aiuta Catalina a mettersi in salvo. L’arrivo tempestivo del dottor Ferrer è fondamentale: il medico valuta la gravità delle condizioni della protagonista e, vista l’impossibilità di un trasferimento sicuro in ospedale, decide di procedere con un parto cesareo d’urgenza a La Promessa.

Con il supporto di Maria, la tensione si taglia con il coltello mentre Alonso, Manuel e gli altri attendono notizie con il fiato sospeso. L’esito dell’intervento è incerto e la vita di Catalina e del secondo bambino restano in bilico fino all’ultimo istante.

Segreti, scoperte e addii dolorosi: Pia, Manuel e Simona al bivio

Mentre la vita e la morte si intrecciano nella camera di Catalina, Pia trova finalmente il coraggio di andare al cimitero e si imbatte in dettagli inquietanti sul corpo di Jana: la pelle, la lingua e le unghie della giovane sono di un blu innaturale, confermando i sospetti di Curro su una morte tutt’altro che naturale. Sconvolta dalla scoperta, Pia condivide il segreto con Curro, mentre Manuel, alle prese con il dolore per la perdita di Jana, chiede a Maria di restare a La Promessa per aiutarlo a superare questo momento.

Nel frattempo, Simona deve affrontare la decisione di Antonio, che abbandona la tenuta senza salutare, lasciando la madre in preda al dolore e al senso di colpa. Lope, Candela, Samuel e Vera cercano di sostenere Simona, che però rifiuta l’aiuto di Manuel nella ricerca del figlio. Sullo sfondo, Martina cerca di gestire i preparativi per il matrimonio con Jacobo, ma tensioni e incomprensioni rischiano di minare la serenità della coppia. Petra si ritrova a dover gestire l’ospitalità di Antonito e Samuel, mentre Leocadia continua a esercitare la sua influenza sulla casa, prendendo decisioni destinate a suscitare nuove polemiche.

Nella puntata precedente di La Promessa

Nell’episodio precedente del 22 gennaio, Simona ha vissuto un confronto doloroso con Antonio, che ha deciso di non parlarle e di chiudere la porta al passato, mentre Curro ha cercato di nascondere i postumi di una caduta da cavallo che sospetta non sia stata accidentale.

Petra ha concesso ad Antonito di rimanere nella stanza di Samuel, nonostante i sospetti del ragazzo su possibili sabotaggi. Intanto, Manuel ha provato a convincere Catalina a riavvicinarsi ad Adriano, che non ha esitato a presentarsi al palazzo per affrontarla. Manuel, dopo molte incertezze, ha annunciato alla famiglia la sua volontà di restare in Spagna e non partire per l’Italia. Leocadia ha fatto un regalo importante a Catalina, offrendo due culle in vista della nascita. Nel frattempo, Vera durante una visita ha scoperto la scomparsa di Diego, il figlio di Pia: la notizia ha gettato Lope, Candela e Teresa nell’angoscia, lasciando la tenuta in uno stato di grande allerta.