Il futuro de La Promessa si tinge di nero con l'inquietante piano di Leocadia Figueroa. Non si tratta più solo di una rivalità passeggera: i nuovi spoiler dalla Spagna rivelano che la donna è pronta a tutto pur di rimpiazzare Cruz in ogni aspetto della sua esistenza. Dalla gestione del palazzo al controllo sulla famiglia Luján, Leocadia ha un unico obiettivo: diventare la nuova Cruz. Con l'arrivo del complice Lisandro, la marchesa rischia di perdere il trono proprio nel momento in cui i segreti di Adriano e Catalina minacciano di distruggere per sempre gli equilibri del palazzo

L’arrivo di Lisandro a La Promessa

L’arrivo improvviso di Lisandro de Carvajal y Cifuentes al palazzo sorprenderà l’intera famiglia Luján, gettando scompiglio in un momento già estremamente delicato.

Quella che inizialmente apparirà come una visita inattesa e casuale si rivelerà, in realtà, parte di un piano studiato nei minimi dettagli: dietro la presenza del duca a La Promessa ci sarà una sola persona, Leocadia Figueroa.

Ma perché Leocadia vorrà a tutti i costi Lisandro al palazzo? La risposta emergerà in modo inquietante nei prossimi episodi, quando la donna svelerà finalmente le sue vere intenzioni, tutte strettamente legate a Cruz, la marchesa di Luján.

Le rivelazioni di Lisandro al palazzo

Lisandro si presenterà senza preavviso proprio mentre i Luján saranno costretti a nascondere una lunga serie di segreti: dal matrimonio di Catalina alla vera identità di Adriano, fino all’esistenza di Andrés e Rafaela, senza dimenticare la situazione sempre più complessa di Curro.

Nonostante gli sforzi della famiglia, il duca non impiegherà molto tempo a scoprire ogni verità, mettendo tutti con le spalle al muro e creando nuove fratture all’interno del palazzo.

Il confronto più duro sarà quello con Adriano, che deciderà di affrontarlo apertamente, confessando senza mezzi termini di essere il marito di Catalina e di non appartenere alla nobiltà, un gesto che scuoterà ulteriormente equilibri già fragili.

Il confronto tra Lisandro e Leocadia

Il vero colpo di scena arriverà durante una conversazione privata tra Lisandro e Leocadia: il duca ammetterà di restare a La Promessa solo per rispetto nei confronti di Figueroa, mentre la donna confesserà di volere tutto: vendetta, potere e giustizia per le sofferenze subite, soprattutto a causa di Cruz.

Per Leocadia non basterà vederla dietro le sbarre: il suo obiettivo sarà impossessarsi del palazzo, della fortuna della marchesa e persino della sua famiglia, portando a compimento un piano costruito pazientemente nell’ombra.