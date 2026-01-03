Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate de La Promessa rivelano che Curro deciderà di profanare la tomba della defunta sorella Jana perché intende fare chiarezza sulla sua morte.

Il giovane ragazzo, infatti, comincerà ad avere dei seri sospetti in merito alla reale colpevolezza di Cruz in questa brutta vicenda e inizierà a indagare per conto suo all'interno del palazzo, con l'intento ben preciso di portare a galla la verità dei fatti e fare in modo che il reale colpevole possa pagare.

Curro indaga sulla morte di Jana: anticipazioni spagnole La Promessa

La morte di Jana continuerà a essere al centro delle prossime trame de La Promessa e, le anticipazioni che arrivano dalla Spagna, raccontano che Curro sarà il primo a occuparsi del caso per cercare di portare a galla la verità dei fatti.

Per lui non ci saranno dubbi sul fatto che Cruz non sia la reale responsabile dell'accaduto e, per tale ragione, deciderà di iniziare delle indagini segrete all'interno del palazzo per fare in modo che possa emergere la verità.

Curro comincerà a setacciare ogni angolo del palazzo fino a quando non verrà beccato da Pia, che gli chiederà subito spiegazioni.

A quel punto il ragazzo le svelerà tutti i suoi dubbi sulla morte della sorella e riuscirà a poter contare sul pieno supporto da parte di Pia, intenzionata come lui a fare in modo che venga fuori tutta la verità su questa brutta vicenda.

Curro arriva a profanare la tomba della sorella Jana nei nuovi episodi della soap

Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che Curro comincerà ad avere il sospetto che sua sorella sia stata avvelenata dopo che, in seguito allo sparo ricevuto, aveva mostrato dei chiari segnali di ripresa.

Il medico che la teneva in cura, infatti, aveva sottolineato il miglioramento delle condizioni di salute di Jana fino a quando poi non ci fu un precipitare delle cose.

Per tale ragione Curro prenderà una decisione drastica e inaspettata: profanare la tomba di Jana per vedere dal vivo il cadavere e cercare di capire se fosse stata davvero avvelenata prima della morte.

Rete 4 festeggia con gli ottimi ascolti de La Promessa tra preserale e mattino

In attesa di questi nuovi episodi de La Promessa, prosegue il grande successo Auditel della soap opera nel preserale di Rete 4.

La media Auditel ormai si è stabilita sulla soglia di 1,1 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che supera la soglia del 6% con punte dell'8% durante la messa in onda.

Ottimi ascolti anche per le repliche trasmesse nella fascia mattutina che va dalle 7:15 alle 8, seguite da una platea di quasi 200 mila spettatori fissi, con punte di share del 7% contro i Tg Rai e Mediaset.