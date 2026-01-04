Le anticipazioni spagnole de La promessa annunciano il proseguimento delle indagini sulla morte di Jana. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Pia e Curro, infatti, non si arrenderanno e vorranno capire esattamente cosa sia accaduto alla moglie di Manuel. Quando Pia riesumerà il corpo della ragazza, farà una scoperta sorprendente: la pelle ha un colore bluastro. Per questo motivo i due decideranno di contattare un esperto di veleni per fare luce sulla vicenda. Ci sarà spazio anche per una lettera di Rufino, indirizzata a Lorenzo, che arriverà alla tenuta.

Infine, Adriano scoprirà di essere il padre dei gemelli.

Pia e Curro contattano Rufino dopo avere riesumato il corpo di Jana

Pia e Curro cercheranno nuovi indizi per fare luce su ciò che sia accaduto realmente a Jana e se sia stata la sparatoria a causare effettivamente il suo decesso o altro. Pia si recherà quindi al cimitero e riesumerà il corpo di Exposito, facendo una scoperta sconvolgente: il corpo della ragazza è blu. Pertanto, la cameriera e il fratello della defunta si metteranno subito in contatto con un esperto di veleni, il signor Rufino, che rivelerà loro che quel colore del corpo è sicuramente frutto dell’ingestione di cianuro. Intanto, a La Promessa arriverà una lettera proprio di Rufino De La Merced, che verrà intercettata da Curro e ciò potrebbe mettere a rischio le sue indagini.

Tuttavia, il fratello di Jana prenderà la missiva dell’esperto di veleni, indirizzata a Lorenzo De La Mata, e la mostrerà a Pia.

Adriano scopre che è il padre dei gemelli

Nel frattempo, Adriano scoprirà di essere il padre dei gemelli dati alla luce da Catalina. A La Promessa, intanto, arriverà l’infermiera Emilia, assunta per aiutare la figlia di Alonso, ma ci sarà un colpo di scena sorprendente: la donna ha un passato legato a Romulo, il maggiordomo della tenuta. Simona verrà poi a sapere che Manuel ha intenzione di assumere suo figlio Antonio, ma la cuoca non reagirà come sperato. Ci sarà spazio anche per la misteriosa scomparsa del figlio di Pia, Diego. Ricardo punterà il dito contro sua moglie Ana e suo figlio Santos, che si sentiranno profondamente offesi dalle accuse ricevute.

I due quindi faranno perdere le proprie tracce: mentre Santos non verrà trovato alla tenuta, Teresa confermerà che Ana ha lasciato Lujan.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Alonso ha ripudiato Curro

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, la notizia della paternità di Curro è arrivata fino alla casa reale. Alla tenuta, pertanto, è giunta una comunicazione che ha avvertito Alonso della necessità di ripudiare il figlio avuto con l’ex cameriera Dolores, per non rischiare di perdere il suo titolo nobiliare di marchese e altri privilegi. Alonso ha quindi deciso di mettere al primo posto il benessere dei suoi figli legittimi, Manuel e Catalina, scegliendo di ripudiare Curro. A quest’ultimo è stato dunque ordinato di lasciare al più presto la tenuta.