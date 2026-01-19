Gli spoiler dei nuovi appuntamenti de La Promessa in programma dal 26 al 31 gennaio in prima visione su Rete 4 rivelano che Tono scapperà dalla tenuta, sentitosi soffocato da Simona e Candela. Catalina, invece, diventerà madre di due gemelli dopo un parto difficile.

Tono torna al rifugio di Padre Samuel

Simona spiegherà a Tono di non averlo abbandonato ma lui non crederà alla sua versione. Candela rimprovererà il saldatore per il suo comportamento nei confronti della madre. Quest'ultima soffrirà per la partenza di Tono, che farà ritorno al rifugio.

Il giovane confiderà a Samuel di essersi sentito soffocato da Simona e Candela.

Alonso, invece, ringrazierà Leocadia per averlo accompagnato in una passeggiata nel marchesato. L'uomo scoprirà poi che Manuel ha deciso di aprire un'officina nell'hangar della tenuta dove costruire motori aerei.

Il parto di Catalina

Le anticipazioni rivelano che Martina incontrerà Adriano, entrato all'improvviso a palazzo. La ragazza riuscirà a convincere il contadino a concedere una seconda chance a Catalina. Quest'ultima si opporrà a incontrare Adriano per poi decidere di farsi una passeggiata nel bosco. In questa circostanza, la donna sarà preda dei dolori del parto. Angela e Curro verranno in aiuto della marchesina che partorirà una bambina.

La ragazza correrà a palazzo con la neonata in braccio per chiedere aiuto.

Adriano, invece, raggiungerà Curro e insieme trasporteranno Catalina a La Promessa per procedere al taglio cesareo per l'altro bambino in grembo. Il dottor Ferrer informerà Alonso di dover eseguire un intervento d'urgenza e per questo chiederà a Maria di aiutarlo in sala operatoria. Alla fine, Catalina darà alla luce un maschietto con successo.

Curro è caduto da cavallo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà gennaio in televisione, Petra ha minacciato Maria di licenziare a causa delle sue assenze sul posto di lavoro. La domestica ha dimostrato di non riuscire a superare la perdita di Jana, avvenuta presumibilmente per mano di Cruz.

Lorenzo, invece, ha rimproverato aspramente Curro, che è stato appena eletto come suo lacchè personale. Vera, Lope e Padre Samuel, intanto, hanno continuato a nascondere a Tono di essere stato ospitato in una stanza della tenuta dopo essere stato ritrovato in gravi condizioni in seguito a un pestaggio da parte di alcuni malintenzionati.

I nobili, invece, hanno passato una giornata all'aria aperta. In questa circostanza, Jacobo ha sfidato Curro a una gara a cavallo che ha avuto drammatiche conseguenze. L'ex baronetto è caduto dall'animale, riportando una contusione alla schiena.