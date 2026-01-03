Chi ci sarà nella quinta stagione de La Promessa? Margarita tornerà al palazzo e ci saranno diversi nuovi arrivi: il maggiordomo Cristobal e Carlo, il padre del figlio di Maria.

Le anticipazioni rivelano che Lope non sarà più presente nella soap, Curro e Angela saranno al centro delle trame con il loro amore impossibile e Lorenzo sarà più agguerrito che mai. Teresa sarà presente come nuova governante, mentre Petra sarà costretta a svolgere il lavoro di semplice domestica.

Il ritorno di Margarita a La Promessa: nuova nemica di Leocadia

Le anticipazioni de La Promessa annunciano grandi cambiamenti con la quinta stagione appena iniziata in Spagna.

Alcuni personaggi non saranno più presenti, ma ce ne saranno altri ad animare le trame che sin dalle prime puntate promettono importanti colpi di scena. Tra i protagonisti ci sarà ancora Manuel che dopo la morte di Jana si concentrerà soprattutto sul suo lavoro e sulla passione per l'aviazione. Curro sarà al centro dell'attenzione con la sua storia d'amore con Angela che proseguirà nonostante tutte le difficoltà. Lorenzo, infatti, costringerà la ragazza a sposarlo, ma lei riuscirà a fuggire a un passo dall'altare simulando la sua morte. Si ripartirà proprio da qui: emergerà che Angela è viva ed è barricata in un casolare con Curro che terrà tutti lontani dal loro piccolo angolo di felicità. Non mancheranno Alonso, Lorenzo e Leocadia, ma ci sarà anche un ritorno tanto atteso: Margarita.

La madre di Martina rimetterà piede a La Promessa e sarà pronta a dare filo da torcere a Leocadia: appena la vedrà ci sarà subito un durissimo scontro tra le due donne.

Lope e Romulo grandi assenti, arrivano Carlo e Cristobal

La quinta stagione de La Promessa vedrà molti cambiamenti anche tra la servitù. Innanzi tutto mancherà Lope, ma non è ancora stato rivelato il perché del suo addio al palazzo e a Vera. Quello che è certo è che è successo qualcosa tra lui e Teresa, diventata la nuova governante del palazzo. Petra sarà ancora presente, ma come semplice domestica e a capo della servitù non si sarà più Romulo. A guidare tutti sarà Cristobal, un severissimo maggiordomo che è anche l'amante di Leocadia.

Ci saranno ancora Simona e Candela, le indispensabili cuoche de La Promessa, e Maria che continuerà a nascondere la sua gravidanza. Don Samuel sarà presente anche nelle nuove puntate e ci sarà anche un altro nuovo arrivato in servitù: Carlo, il padre del figlio di Maria.

Una quarta stagione all'insegna dei colpi di scena

La quarta stagione de La Promessa è quella che in Italia è ancora in corso e ha riservato moltissimi colpi di scena. Il più importante è senza dubbio la morte di Jana, ma a questo ne seguiranno a breve molti altri che faranno di Curro il nuovo protagonista delle trame. Il giovane valletto riabbraccerà sua madre Eugenia che però perderà la vita nel giro di poche settimane. Lorenzo renderà a Curro la vita impossibile e non soltanto come valletto. L'uomo agirà a livello personale imponendo ad Angela di sposarlo per privare il ragazzo anche dell'unica gioia che gli era rimasta.